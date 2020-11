Conforme a los criterios de Saber más

Durante casi una hora, el presidente de la República, Martín Vizcarra, ejerció su defensa frente a la segunda moción de vacancia por incapacidad moral permanente que impulsa en Congreso. En su exposición, el mandatario empezó enumerando las acciones del Gobierno durante la pandemia del COVID-19, y arguyó que la “incertidumbre política” sería un peligro a lo avanzado.

Vizcarra dividió su exposición en cuatro momentos: indicadores de salud y economía; su defensa frente a la vacancia, los casos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua -en los que está implicado y la fiscalía continúa investigando-, y los derechos que lo amparan frente a este pedido de destitución.

Sus principales frases:

1. “Aquí estoy, no me corro. Un presidente que asumió el mandato en el marco de la Constitución. Que ha respetado la separación de poderes”.

2. “En la Constitución no existe ningún supuesto en el que se tomen decisiones definitivas en base a supuestos delitos, que están siendo investigados”.

3. “El Congreso, faltando solo 2 días para que venza el plazo que le brindó el TC, aún no presentan su posición y pese a no tenerla definida, ¿se siguen aprobando mociones de vacancia?”.

4. “La moción que nos convoca está fundamentada en artículos periodísticos. No mencionan a ninguna investigación fiscal, ni proceso judicial, sino a dos reportajes”.

5. “Ayer, anunciaron la difusión de video ‘bomba’ y ante su inexistencia presentaron reportajes sobre presuntas conversaciones irrelevantes, con un aspirante a colaborador eficaz. [...] ¿Seguimos buscándole cinco pies al gato?”.

6. “No existe una prueba fehaciente ni de flagrancia de un delito, y no lo habrá porque no he cobrado soborno alguno. Se tomaron las mejores decisiones técnicas que se pudieron, pero ninguna con el objetivo de llenar los bolsillos de nadie, menos los míos”.

7. “¿Se puede vacar a un presidente solo con la versión de aspirantes a colaboradores eficaces?”.

8.- “No puedo dejar de mencionar que más allá de intereses económicos, también hay intereses personales detrás de esta vacancia. [...] No con que esta facultad se utilice para ocultar delitos. Veía y leía declaraciones del presidente de la Comisión de Fiscalización [Edgar Alarcón] que alegaba que nada está probado, claro, cuando son investigaciones propias”.

9. “Todos en algún momento podríamos ser objeto de acusaciones. Se ha hecho público que 68 congresistas tienen procesos en investigación en el Ministerio Público, ¿tendrían que dejar sus cargos por ello? No se puede personalizar la labor de fiscalización”.

10.- “¿Alguien quiere que se vicie el proceso? Yo no. Yo quiero demostrar la falsedad de las acusaciones en una investigación objetiva, imparcial y sin presiones de ningún tipo. No solo me someteré, sino que demostraré de manera fehaciente mi inocencia”.

Antesala

El presidente inició su presentación diciendo que “conmueve saber” que un grupo de congresistas manifestaba su preocupación sobre él y la gestión que hizo cuando fue presidente regional [gobernador] de la región Moquegua. “A ellos les digo, no se preocupen por mí, estoy dispuesto a esclarecer los hechos que falsamente se me imputan. Preocupémonos por los peruanos y peruanas, y sus prioridades. Si hay algo que responder, se hará en los fueros correspondientes”, dijo.

Nuevamente, como ya lo había manifestado en el discurso que dio en la primera moción de vacancia, declaró en el hemiciclo: “aquí estoy, no me corro. Un presidente que asumió el mandato en el marco de la Constitución. Que ha respetado la separación de poderes”, declaró.

El domingo, se revelaron mensajes de WhatsApp entre Vizcarra y el exministro de Agricultura José Hernández que evidenciarían coordinaciones con algunas bancadas del Congreso disuelto antes de que asumiera la presidencia de la República, el 21 de marzo del 2018.

Debido al contexto de pandemia, Vizcarra sostuvo que “lo peor que podemos hacer ahora es sumergir al país en un terreno de agitación e inestabilidad. [...] Coloca a todos en una situación compleja e incierta”. Asimismo, que el pedido de vacancia afectaría, sobre todo, la estabilidad democrática del país. “Cuando asumí la presidencia en medio de una crisis política, además de comprometerme a trabajar por el país, también me comprometí a una transición democrática, responsable. Sin embargo, el logro de este objetivo no solo depende del presidente, del Poder Ejecutivo o la ciudadanía, también de la voluntad política de sus representantes aquí presentes", indicó el presidente. Por ello, llamó a los congresistas “verdaderamente demócratas” para esta transición a un nuevo Gobierno.

Antes de acudir al Congreso, el presidente fue despedido por los ministros de Estado en la puerta de Palacio de Gobierno. (Foto: Alessandro Currarino/GEC)

La defensa del presidente

La principal defensa del presidente apuntó a que no se puede emplear a la vacancia presidencial como una herramienta de control político y basada en hechos que están en indagación. Además, dijo que su defensa no es a hechos supuestamente delictivos, sino a la institucionalidad de la Presidencia de la República.

“En la Constitución no existe ningún supuesto en el que se tomen decisiones definitivas en base a supuestos delitos, que están siendo investigados. Menos aún para vacar a un presidente de la República, alterando el periodo presidencial y modificando el régimen que la Constitución otorga a dicho cargo”, argumentó. Reiteró que no se puede emplear este mecanismo de vacancia "cada vez que la confianza del Congreso hacia la Presidencia se vea mellada por un reportaje, o que la moción de vacancia sea utilizada como una herramienta de control político”.

Recordó que en los últimos cuatro años, se ha buscado emplear este recurso en cuatro oportunidades, dos de ellas durante el actual periodo congresal que empezó sus funciones a mediados de marzo de este año.

Vizcarra cuestionó también que el Congreso aún no haya presentado su posición ante el proceso que sigue la demanda competencial sobre la vacancia presidencial presentada por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional (TC). “El Congreso, faltando solo 2 días para que venza el plazo que le brindó el TC, aún no presentan su posición y pese a no tenerla definida, ¿se siguen aprobando mociones de vacancia?”, mencionó.

Además, el presidente manifestó su desacuerdo frente al argumento por el que se formuló esta segunda moción de vacancia presidencia. “[La moción] parte diciendo: “un medio de prensa escrito de circulación nacional ha hecho público el trabajo de su unidad de investigación”. Es decir, la moción que nos convoca está fundamentada en artículos periodísticos. No mencionan a ninguna investigación fiscal, ni proceso judicial, sino a dos reportajes. En ambos, se hace públicas declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces”, quienes sostienes que el presidente, cuando fue gobernador de Moquegua, habría recibido pagos ilícitos por un total de 2 millones 300 mil soles para la buena pro de las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

“Ayer, anunciaron la difusión de video ‘bomba’ y ante su inexistencia presentaron reportajes sobre presuntas conversaciones irrelevantes, con un aspirante a colaborador eficaz. [...] ¿Seguimos buscándole cinco pies al gato?”, dijo el presidente.

A diferencia de su exposición en la primera moción de vacancia, esta vez el presidente ejerció su propia defensa ante el Congreso. (Foto: Renzo Salazar/GEC)

Rechaza sobornos

Tanto para el caso Lomas de Ilo como el Hospital de Moquegua, Vizcarra dijo que hay candidatos a colaboradores eficaces. Pero, en su defensa, reiteró que se trata de declaraciones no valoradas ante un juez. “A mí se me ha citado a la fiscalía en etapas preliminares. No existe una prueba fehaciente ni de flagrancia de un delito, y no lo habrá porque no he cobrado soborno alguno. Se tomaron las mejores decisiones técnicas que se pudieron, pero ninguna con el objetivo de llenar los bolsillos de nadie, menos los míos. Son hechos falsos, no corroborados, recién empezando un proceso de investigación. Son hipótesis. Rechazo categóricamente estas imputaciones”, explicó el presidente.

Incidió en que los aspirantes a colaboradores eficaces por los casos mencionados “llevan dos años solicitando ser colaboradores y no pueden mostrar una sola prueba de estos infundios”. Agregó que el proceso de vacancia ha sido iniciado “sin investigar”, y basado en dichos de aspirantes a colaboradores eficaces. “¿Se puede vacar a un presidente solo con la versión de aspirantes a colaboradores eficaces?”, cuestionó Vizcarra.

En otro momento, apeló a que así como él, los congresistas como autoridades políticas también podrían ser blanco de “rencillas”. “Es muy fácil manchar honras y ustedes como autoridades políticas saben que podemos ser presas de enemigos políticos que quizás no hayan superado rencillas personales. [...] Estoy dispuesto a seguir las investigaciones necesarias y que sean realizadas en el momento oportuno que dispongan las autoridades competentes”, dijo.

El presidente también se refirió a la carta que envió el 2 de noviembre a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, solicitando se aclare qué fiscalía especializada estará a cargo de las investigaciones en su contra. “Tengo el derecho como cualquier peruano a no ser investigado dos veces por los mismos hechos por dos fiscalías y a poder ejercer mi derecho a defensa. Cómo lo voy a hacer si existen dos fiscalías que se disputan la investigación. No soy más ni menos ciudadano que nadie. ¿Por qué gastar recursos del Estado en dos investigaciones por los mismos hechos”, mencionó.

Apunta a congresistas con expedientes fiscales

Hacia el final de su defensa, el presidente dijo que este nuevo pedido de vacancia, formulado un mes después del primero, atenta contra su derecho a un debido proceso, pues no se hace referencia a elementos que sustentan la vacancia. El momento de choque con los congresistas presentes ocurrió cuando Martín Vizcarra cuestionó que se impulse su destitución cuando legisladores también tienen expedientes fiscales.

“No puedo dejar de mencionar que más allá de intereses económicos, también hay intereses personales detrás de esta vacancia. [...] No con que esta facultad se utilice para ocultar delitos. Veía y leía declaraciones del presidente de la Comisión de Fiscalización [Edgar Alarcón] que alegaba que nada está probado, claro, cuando son investigaciones propias. Todos en algún momento podríamos ser objeto de acusaciones. Se ha hecho público que 68 congresistas tienen procesos en investigación en el Ministerio Público, ¿tendrían que dejar sus cargos por ello? No se puede personalizar la labor de fiscalización”, argumentó.

