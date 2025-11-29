Fernando Vivas
Fernando Vivas

Martín y su pena, una crónica de Fernando Vivas sobre el expresidente Vizcarra condenado por corrupción
Martín y su pena, una crónica de Fernando Vivas sobre el expresidente Vizcarra condenado por corrupción

Martín y su pena, una crónica de Fernando Vivas sobre el expresidente Vizcarra condenado por corrupción

No es la primera vez que pasamos por un trance similar. Ya hemos acompañado a otros ex presidentes en sus audiencias finales, a tal extremo que hemos desarrollado un morbo ante la catástrofe presidencial único en el mundo. Barbadillo tiene un espacio en nuestro corazón, como si fuera la región electoral número 28.

