El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó en la Comisión de Constitución del Congreso que 1.771 fórmulas y listas de candidatos están oficialmente inscritas para participar en las elecciones generales del 12 de abril.

Burneo y los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Piero Corvetto y Carmen Velarde, acudieron a la comisión parlamentaria para informar sobre las medidas que vienen implementando para garantizar la legalidad, transparencia y adecuada organización de las elecciones generales y municipales y regionales que se desarrollarán este año.

De acuerdo con la información proporcionada por el titular del JNE, para los comicios generales del 12 de abril, se presentaron 1.900 listas y fórmulas de candidatos. 36 de ellas corresponden a fórmulas presidenciales y 1.864 a listas de postulantes a senadores, diputados y Parlamento Andino.

Burneo detalló que, de este total, ya se calificó el 93%, es decir 1.771 listas (8.633 candidatos), de las cuales 36 son las fórmulas presidenciales.

“Falta aproximadamente el 6%, que está en proceso por tachas, apelación u otros. Estamos confiados que al 13 de marzo- que es la fecha límite que tenemos- vamos a resolver la totalidad de todos los casos que tenemos en cartera”, informó el titular del organismo electoral.

Las 36 fórmulas a la Presidencia de la República y las listas al Parlamento Andino están inscritas al 100%. Mientras que el proceso de inscripción a diputados y senadores registra un avance de entre 92% y 93%.

Cabe señalar que el 14 de marzo se vence el plazo para que las candidaturas queden finalmente inscritas en la contienda.

En otro momento, el titular del JNE señaló que, como parte del trabajo para garantizar la integridad del proceso, se realizaron labores de fiscalización al padrón electoral y se vienen inspeccionando las hojas de vida de los candidatos, los temas de neutralidad, publicidad y propaganda electoral.

Añadió que su organismo quiere realizar una “fiscalización sin precedentes” en las mesas y locales de votación, desplegando un fiscalizador por cada mesa de sufragio. Ello significaría contar con 49.501 fiscalizadores en la primera y segunda vuelta. Históricamente, se había desplegado un fiscalizador por cada ocho mesas.

Sin embargo, remarcó que ello dependerá de los recursos económicos que les otorgue el Estado.

En esa línea, Burneo volvió a señalar que el Poder Ejecutivo no los ha dotado de todos los recursos.

“Tenemos un déficit de 288 millones de soles que es necesario tener para poder lograr todos los procesos y toda la labor de fiscalización de los locales de votación, comunicación electoral, operatividad de los jurados especiales […] labores administrativas y ciberseguridad”, expuso.

Subrayó que su organismo necesita recursos económicos y logísticos y el apoyo en seguridad de la PNP y las FF.AA. y la cancillería.

“Los riesgos de que no se den los recursos es que haya mayor desinformación, que se afecte la legitimidad del proceso electoral, que tengamos problemas en el monitoreo, se pueden vulnerar las normas porque tendremos dificultades en la fiscalización [...] No darle los recursos a las Fuerzas Armadas, policiales y al sistema electoral podría generar algunas alteraciones de seguridad y sobre todo poner en riesgo la legitimidad de las próximas autoridades”, acotó.

Burneo alertó que la falta de recursos afectaría “la operatividad del JNE” en un proceso electoral cuatro veces más complejo que en comicios anteriores.

El presidente del JNE también dio a conocer que vendrán observadores de la Unión Europea, con 130 observadores; la Organización de Estados Americanos (OEA), con 90; Carter Center, con 5; Uniore, con 18; Aweb, con 12; Amea, con 3; y representantes de la Asociación Civil Transparencia.

Burneo destacó la labor del JNE con la creación de la plataforma Voto Informado y su herramienta de IA. Además, la organización del debate presidencial y los debates para candidatos a diputados, senadores y parlamentarios andinos.

El funcionario anunció que se aplicará la reciente norma del Congreso sobre el recuento de votos, cuya implementación generó un gasto de S/10 millones para las Elecciones Generales y S/ 11 millones (Elecciones Regionales y Municipales).

“La ONPE sigue teniendo que mendigar locales de votación”

En tanto, Corvetto expresó su preocupación sobre los locales de votación al afirmar que la ONPE “sigue mendigando” estos espacios.

“Aquí tenemos un problema muy grave, ONPE sigue teniendo que mendigar locales de votación. Luego de enero, tenemos el gran tema de que nos siguen diciendo que los locales de votación que nos dieron y que sacamos en Elige tu local de votación ya no los tenemos a disposición. Hay temas que tienen que ver con extorsión, otros con cambios de administración y otros con daños [...] Eso perjudica a la ciudadanía”, dijo.

Precisó que para estas elecciones se contará con 10.352 locales de votación.

Además, informó que este 10 de marzo se realizará la prueba de color de las cédulas de sufragio que se utilizarán el 12 de abril. Eso se hará en presencia de los personeros legales de las organizaciones políticas.

Agregó que el 23 de marzo se iniciará la distribución del material en el interior del país y el 10 y 11 de abril se hará el despliegue en Lima y Callao.

“El 23 de marzo comenzamos con el despliegue al interior del país, porque son lugares muy alejados, algunos por avión y otros por tierra, siempre con presencia de fiscalización del jurado y de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, detalló.

Corvetto destacó que por primera vez el material electoral contará con trazabilidad mediante códigos QR, radiofrecuencia y GPS en los camiones, a fin de reforzar la seguridad y transparencia del proceso.

El titular de la ONPE anunció que, en esta ocasión, los ciudadanos podrán conocer los resultados de su mesa colocando el número de la misma o su DNI.

A su turno, Velarde informó que su organismo realiza coordinaciones con la ONPE para probar - en este proceso electoral- un piloto de identificación biométrica.

Intervenciones

Los parlamentarios Luis Aragón e Ilich López (AP), Fernando Rospigliosi y Patricia Juárez (Fuerza Popular), Alejandro Cavero (Avanza País), Ruth Luque (Bloque Democrático) y Gladys Echaíz (Honor y Democracia) expresaron diversas preocupaciones sobre este proceso electoral.

Por ejemplo, Aragón hizo preguntas en torno a los alcances de la fiscalización de los parlamentarios que buscan la reelección y cuestionó que no puedan difundir los logros de sus gestiones. Similar observación realizó el congresista Cavero.

“En una contienda electoral al parlamentario se le atribuyen todos los males del Congreso; sin embargo, cuando intenta explicar en qué se diferenció en sus votaciones o qué normas impulsó, eso es considerado una infracción. Algunos procedimientos resultan difíciles de entender”, sostuvo.

Además, solicitó claridad respecto a los criterios de acreditación de observadores internacionales y consultó si la reducción del número de mesas por fiscalizador responde a un incremento presupuestal razonable o si el actual proceso electoral será más costoso que los anteriores.

A su turno, Rospigliosi cuestionó una de las estrofas de la canción ‘Un voto de esperanza’, que lanzó el JNE el día del sorteo para los turnos del debate, que fue difundida en todas sus plataformas. Al parlamentario le preocupaba que la canción pudiera transgredir la neutralidad electora. A lo cual el presidente del JNE, le respondió que la canción había sido retirada de dichos espacios.

El mismo cuestionamiento fue planteado por el legislador López Ureña. “Es preocupante y esperamos que el representante del Jurado Nacional de Elecciones absuelva las dudas que se han planteado”, señaló.

Asimismo, recordó que el artículo 177 de la Constitución establece que las organizaciones que integran el sistema electoral debe actuar con estricta imparcialidad en el proceso electoral.

Por otro lado, Juárez pidió que se realicen precisiones con respecto a la valla electoral. Burneo le respondió que esa interrogante será materia de análisis del pleno del JNE, que no puede adelantar opinión, pero que está trabajando para que haya predictibilidad.

En tanto, Luque Ibarra dijo que resulta fundamental exhortar a Poder Ejecutivo a garantizar los recursos necesarios y suficientes para que el proceso electoral se desarrolle de manera adecuada y se asegure el cumplimiento de las responsabilidades de los organismos electorales.

AP usa comisión para hacer reclamo al JNE

En otro momento, parlamentarios de Acción Popular usaron la sesión de la Comisión de Constitución, que estuvo encabezada este martes por Luis Aragón (integrante de ese grupo parlamentario), para reclamarle al presidente del JNE por la decisión de anular las elecciones primarias de su agrupación, dejándola fuera del proceso electoral.

Ello cuando los titulares de los organismos electorales fueron citados para responder sobre los temas de la agenda.

Tomaron la palabra Maricarmen Alva, Wilson Soto, Ilich López y el propio Aragón, que presidía la sesión.

Gladys Echaíz y Patricia Juárez intervinieron para recordar que ya había una agenda preestablecida. La última optó por retirarse de la sesión, cuando Aragón accedió a que Joseph Campos, abogado de AP, quien se encontraba en la sala junto con Alfredo Barnechea, tomara la palabra.