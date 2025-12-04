La Asociación Civil Transparencia realizó este jueves 4 de diciembre un acto público en su sede institucional para oficializar la firma del Pacto de Adhesión a la Plataforma de Observación Electoral por la Democracia, un documento suscrito por más de 50 organizaciones, entre ellas El Comercio, con el propósito de fortalecer la observación electoral rumbo al 2026.

En la apertura, el presidente de Transparencia, Álvaro Henzler, resaltó el rol de la ciudadanía organizada para reforzar la confianza pública y garantizar procesos electorales limpios.

Luego, el secretario general, Omar Awapara, dio lectura al Pacto, que establece principios como la Neutralidad e Independencia, orientados a garantizar una actuación imparcial y sin intereses partidistas.

También resalta la Transparencia en el registro y difusión objetiva de los hallazgos. El documento incorpora el compromiso con el Respeto y Ética en el trato y la integridad de todos los actores.

Asimismo, promueve la Participación Ciudadana para incentivar la inclusión en la vigilancia electoral. Finalmente, subraya la Promoción del Estado de Derecho, que implica defender la legalidad y los principios democráticos.

Tras la exposición, los representantes de las instituciones participantes procedieron a firmar el pacto.

Entre las organizaciones presentes estuvieron Diario El Comercio, la Cámara de Comercio de Lima, ADEX, el Consorcio de Universidades, el Consejo Interreligioso del Perú, IPAE Acción Empresarial, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Ipsos Perú, ProÉtica, Grupo RPP, Grupo La República, Fe y Alegría, Enseña Perú, así como diversas universidades como la Científica del Sur, Continental, Privada del Norte y la Universidad Nacional del Callao.