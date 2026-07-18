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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Seis de cada diez propiedades que Pronabi ha incautado al crimen organizado, entre 2024 y 2026, permanecen “en trámite de administración”. Es decir, no generan ingresos para el Estado, no están siendo usadas por instituciones públicas, ni tampoco han sido subastadas.

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.