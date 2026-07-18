En los dos últimos años, el Estado recuperó 180 inmuebles vinculados al crimen organizado: 145 casas, 25 departamentos y 10 edificios. Sin embargo, 109 permanecen en un limbo administrativo. Solo 36 han sido cedidos en uso, mientras que otros 33 continúan bajo custodia (o vigilancia) para evitar invasiones o daños.

Existe, además, un caso curioso: dos departamentos de lujo en San Isidro continúan alquilados a particulares por orden expresa de la Fiscalía.

Inmueble en el Malecón de Miraflores sin cumplir un fin operativo público. Según Pronabi las entidades piden diariamente el uso de propiedades. Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Ocupadas por terceros

Más allá de la lentitud administrativa, los documentos revelan un segundo problema: la ocupación ilegal. Dos casas incautadas por Pronabi entidad encargada de velar por estos bienes y que está adscrita al Ministerio de Justicia, figuran hoy como “ocupadas por terceros”.

Si el Estado no tiene la posesión física de un inmueble, no puede venderlo, subastarlo ni darle ningún otro uso. Los dos casos reflejan este problema son: una vivienda incorporada al Pronabi en agosto de 2024, ubicada en la urbanización Los Ficus (Av. Los Eucaliptos N.° 740, Santa Anita), y otra en la avenida Pedro Ruiz Gallo (Lote G-4, Cooperativa Francisco Bolognesi), en Cusco.

Inmueble en Santa Anita ha sido ocupada por terceros a pesar de que es administrada por Pronabi. Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Consultada por este Diario, la entidad a cargo de Celso Saavedra Sobrados admitió que existe dicha situación, pero que ellos no pueden “tomar acciones directas contra esos terceros”.

Otro caso de inmuebles que el Estado no puede destinar al servicio público son dos departamentos de lujo ubicados en San Isidro. Según los registros del PRONABI, ambos permanecen arrendados por disposición del Ministerio Público, en virtud de contratos suscritos antes de la incautación.

Se t rata de los inmuebles ubicados en la avenida General Jacinto Lara N.° 397 y en la calle Teniente Alberto René Chabrier N.° 143. Aunque forman parte del patrimonio administrado por el Estado, no figuran asignados a ninguna entidad pública y el PRONABI no detalla quiénes los ocupan ni cuánto pagan por su alquiler.

Millones congelados

En San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Lima, un edificio completo ubicado en la urbanización Campoy (Manzana 01, Lote 02) ingresó al PRONABI en diciembre de 2024. Sin embargo, hasta la fecha permanece catalogado como un activo “en trámite”, pese a que ese distrito enfrenta una urgente necesidad de sedes públicas para atender a su creciente población.

Otro edificio sin ser aprovechado durante más de ocho meses se encuentra en la céntrica Calle Tarata N° 444, en el Cercado de Lima.

Edificio ubicado en la Calle Tarata en el Centro de Lima es desaprovechado por encontrarse aún en procesos administrativos. Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

La parálisis también afecta a propiedades ubicadas en las zonas con el metro cuadrado más caro del país. En Miraflores, una propiedad ubicada en pleno Malecón Balta N° 810 figura “en trámite” desde noviembre de 2025. Un destino similar corre un bien en la Av. Paseo de la República N° 5655, recibido en enero de 2024 y aún sin uso. Mientras que en San Isidro, una propiedad en Calle Cipreses N° 311, permanece en trámite desde hace más de dos años.

Desde Pronabi respondieron que “a veces no se logra finalizar el trámite de asignación temporal, ya que (las entidades) no cuentan con el presupuesto necesario para el cuidado del bien, así como, el pago de las tasas municipales como los arbitrios municipales y servicios básicos, dejando los trámites inconclusos”. Sin embargo, indicaron que hay una gran demanda con solicitudes diarias.

Listado de inmuebles incautados por Pronabi entre el 2024 y el 2026. La mayoría se encuentran sin cesión de uso.

Sin reloj que corra

El principal vacío del sistema es que Pronabi no tiene un plazo máximo para entregar en custodia los inmuebles bajo su administración. En la práctica, esto significa que una propiedad puede permanecer durante meses o incluso años en espera de ser asignada, sin que exista un límite de tiempo que obligue a la entidad a acelerar el proceso.

Según explicó la propia entidad, los bienes son entregados de manera temporal solo después de que se verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma y, luego, se convoque a la entidad beneficiaria para la firma del acta de entrega en custodia.

Unidad de Investigación

Si tienes información para compartir con nosotros, puedes escribirnos a través de este formulario AQUÍ