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Gremios empresariales volvieron a proponer una auditoría de los sistemas y procesos informáticos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Además, señalaron que los resultados de este procedimiento deberían hacerse públicos antes de la proclamación oficial de la primera vuelta.

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