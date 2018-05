El congresista aprista Mauricio Mulder solicitó al presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, el legislador fujimorista Roy Ventura, que se apruebe por insistencia el proyecto de ley que prohíbe la publicidad en los medios de comunicación privados.

Como se recuerda, la iniciativa de Mulder fue aprobada el 28 de febrero por la Comisión Permanente y exonerada de segunda votación por la Junta de Portavoces. Posteriormente, el 21 de marzo, el Poder Ejecutivo —durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK)— observó la autógrafa de la ley.

“Le pido presidente que este tema, cuando lo tenga que poner a votación, sea por la insistencia en nuestro proyecto y en la autógrafa que se aprobó en la Comisión Permanente, a efectos de poder llevar rápidamente este tema al pleno”, dijo Mauricio Mulder esta mañana al insistir en su propuesta durante una sesión de la Comisión de Transportes.

El grupo se reunió hoy para debatir las observaciones del Ejecutivo. Para ello, contó con la presencia de Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo; Jorge Baca-Álvarez Marroquín, representante de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión; y de Rodrigo Villarán, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP).

De acuerdo a Mauricio Mulder, su proyecto no está restringiendo la libertad de información de los ciudadanos, sino el gasto de publicidad del Estado.

“Yo busco que el dinero de los ciudadanos sea bien utilizado por los funcionarios públicos, sea conducido para beneficio de los ciudadanos. Y no sea utilizado para beneficio del funcionario que está haciendo la contratación. Y no sea utilizado para la propaganda de lo que el funcionario no hace […] Eso no se llama libertad de información, eso es propaganda”, manifestó el parlamentario del Apra durante la sesión.

En otro momento, mencionó que en el año 2004 el gasto de publicidad integral del Estado fue de S/ 28 millones, mientras que en el 2017 aumentó a S/ 181 millones. “Este proyecto apunta a que el Estado se ahorre una ingente cantidad de dinero”, manifestó al respecto.

Cabe apuntar que el proyecto de Mulder plantea que las entidades públicas suscriban cuentas en las principales aplicaciones de redes sociales, en especial, las que tengan mayor difusión y número de usuarios. Esto a fin de consignar en ellas sus comunicados, avisos y demás temas de difusión social. “La revolución digital está en pleno furor y nadie la va a poder detener”, señaló el congresista.

El Poder Ejecutivo, además de observar la propuesta, presentó también el 21 de marzo un proyecto alternativo denominado ley de comunicación gubernamental.