El congresista Mauricio Mulder (Célula Parlamentaria Aprista) sostuvo hoy que lo mejor para el país y para el mismo presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) sería que renuncie en este momento. Aseguró que se avecina un gran escándalo que, más adelante, lo obligará de todas maneras a renunciar, pero de manera catastrófica.

"Si el presidente renunciase, creo que se resolverían muchas cosas, porque el escándalo que habrá cuando se conozcan temas adicionales de Westfield Capital, First Capital y Latin American Enterprise Managers, será de tal envergadura que PPK tendrá que renunciar en ese momento, pero ya en una situación de catástrofe", expresó.

Mauricio Mulder consideró que en esas circunstancias y debido a que, según él, PPK no está gobernando, el mandatario debería reflexionar y "permitir que una persona como Martín Vizcarra, que ya tiene una experiencia en gobierno regional, pudiera reconducir un poco las cosas".

El parlamentario también cuestionó a la primera ministra, Mercedes Aráoz, quien ha manifestado que "sería una locura que se tumben al presidente" y que, según ella, hay un sector de la oposición que quiere perpetrar un golpe de Estado.

"Invito a Mercedes Aráoz a ver la realidad y, si eso no es suficiente, que vea las estadísticas. No se dan cuenta de que está gobernando mal y que su salida le haría un bien al país. Pedir eso no significa buscar un golpe de Estado", subrayó.

Mauricio Mulder reiteró que el Gobierno está en una situación muy difícil y que "la situación de PPK va a empeorar, pues la información que se viene recibiendo de su participación en el tema de la [carretera] Interoceánica es espeluznante. Esto va a poner otra vez al país en una discusión alrededor de una vacancia".

Sin embargo, precisó que no apoyará la moción de vacancia que las bancadas de Nuevo Perú y el Frente Amplio están planteando actualmente en el Congreso.

"Creo que la vacancia debe sustentarse en los documentos que ya se esgrimieron y que se aumentarán con todos los que va a venir, en ese momento se puede evaluar una vacancia directa y con esos criterios, pero no con lo que está planteando Nuevo Perú, que quiere lavarse la cara después del papelón que hizo", indicó finalmente.​