Mauro Medina, la cuarta baja del Gabinete de César Villanueva

La fuga a España del destituido juez supremo César Hinostroza, que fue confirmada ayer por El Comercio, ocasionó anoche la cuarta baja del Gabinete Villanueva: la del ministro del Interior, Mauro Medina.

Las anteriores bajas fueron Salvador Heresi (ministerio de Justicia y Derechos Humanos), David Tuesta (Ministerio de Economía y Finanzas) y Daniel Córdova (Ministerio de la Producción).

En conferencia de prensa, Medina argumentó que no se pudo ordenar la detención de Hinostroza, debido a que todavía no había sido denunciado oficialmente.

Remarcó que el ex magistrado salió del país “de manera clandestina” y que evadió los controles de la Policía Nacional y Migraciones.

“El que habla pone a disposición de nuestro señor presidente de la República su cargo si considera que tenemos responsabilidad”, dijo Medina a las 7:32 p.m.

La respuesta del jefe del Estado no tardó en llegar. Poco más de una hora después, a las 8:43 p.m., publicó un tuit en el que informó que aceptaba la salida del ministro.

“Ante la gravedad de los hechos sucedidos he decidido aceptar la renuncia del ministro del Interior. No nos detendremos en nuestra lucha frontal contra la corrupción”, indicó Vizcarra.

—Posiciones—

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, había anunciado horas antes que la Junta de Portavoces acordó por unanimidad convocar para esta mañana (9:30 a.m.) a Medina para que diera explicaciones al pleno sobre la situación de Hinostroza.



La junta –agregó Salaverry– también recomendó a la Comisión de Justicia, presidida por el oficialista Alberto Oliva, que citara al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por este tema.



Salaverry señaló que en el caso de Hinostroza “el Congreso cumplió su deber” y consideró errado responsabilizar a ese poder del Estado por la salida del país del ex magistrado.



Indicó que el sábado 6 se publicó en “El Peruano” la resolución legislativa con la acusación a Hinostroza y que eso –según Salaverry– bastaba para que el Ministerio Público actuara. El expediente de la acusación, sin embargo, llegó a la fiscalía recién el lunes.



Al respecto, la abogada penalista Romy Chang explicó: “Mientras ese expediente no llegue, la fiscalía no puede interponer una denuncia ante el Poder Judicial. Sin eso no se puede pedir una prisión preventiva”, explicó en diálogo con El Comercio.