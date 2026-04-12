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Resumen

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Los peruanos acudimos a las urnas hoy en un proceso electoral que se desarrolla en medio de una crisis. Max Hernández, médico, psicoanalista y secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, reflexiona sobre esta nueva etapa que se inicia con las elecciones.

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Entrevista