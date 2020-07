Expertos consultados por El Comercio y algunos dirigentes de partidos políticos, coincidieron en que el “Pacto Perú” que anunció el presidente de la República, Martín Vizcarra, debería ser consensuado en el foro del Acuerdo Nacional. Este diario conversó con Max Hernández, secretario ejecutivo de dicho foro político sobre el papel que podrían tener en este nuevo llamado de diálogo.

Este espacio reúne las políticas públicas estatales que se elaboran en base al diálogo y consenso. Es decir, una ejecución similar a la que planteó el mandatario en su último mensaje a la Nación: una hoja de ruta elaborada en base a cinco ejes de políticas públicas, entre ellos salud, educación, crecimiento económico, reforma política y pobreza.

–Durante su mensaje ante el Congreso, el presidente Vizcarra anunció que convocará a las fuerzas políticas para suscribir un “Pacto Perú” basado en cinco ejes de políticas públicas, ¿Cómo asume este anuncio el Acuerdo Nacional?

A nosotros, cualquier propuesta que incida en el diálogo y búsqueda de consensos nos parece importante. Creemos que ese pacto podría tener como ámbito casi natural el Acuerdo Nacional , en el cual además de los partidos políticos está representada la sociedad civil y el Gobierno en sus tres instancias. Necesitaríamos también pensar en algunas ampliaciones, probablemente, del espectro del Acuerdo Nacional porque, en este momento, solo están los partidos políticos presentes en el Congreso.

Sabemos que hay muchos partidos que no están, en este momento, en el Acuerdo Nacional y tienen propuestas electorales que valdría la pena alinearlas con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional y con los objetivos que ha planteado el presidente de la República.

He estado escuchando las llamadas de los representantes, sobre todo en este momento de la sociedad civil del Acuerdo Nacional, y están proponiendo que se ofrezca el espacio del Acuerdo Nacional. Es también un ámbito que busca el consenso y los debates. Tenemos, por otro lado, las 35 políticas de Estado que se diseñaron para trascender. Damos la bienvenida a esa idea y creemos que el ámbito es el Acuerdo Nacional.

–En El Comercio hemos conversado con expertos, quienes nos señalaron que el Acuerdo Nacional sería el foro adecuado para que se suscriba este “Pacto Perú” ¿El Ejecutivo se ha comunicado con ustedes?

No por el momento, sabemos que hay una serie de iniciativas, pero todavía no ha habido ninguna propuesta oficial en ese sentido. Pero, el presidente Vizcarra convocó al Acuerdo Nacional hace apenas dos meses, y sabemos que él tiene el acuerdo presente. Hay ministros que van a venir a hablar al Acuerdo Nacional, ya estaba pactado, de tal manera que esto va a tener lugar y de lo que se trata es ofrecer el ámbito más exigente. Como decimos en el Acuerdo Nacional, su característica fundamental es que el Gobierno es parte del acuerdo, pero el acuerdo no es parte del Gobierno . Es este difícil equilibrio el que hace que sea un foro importante . En segundo lugar, la presencia de las sociedad civil –sindicatos, gremios empresariales, iglesias, colegios profesionales, plataforma agraria– podría hacer de esto algo importante.

No podría ser una reunión excesivamente amplia, tendrían que ser los representantes de las instituciones más calificados. Pero, esto se puede ir afinando. Lo importante es que tratemos de no dispersar los esfuerzos por salir de una situación trágica en la que estamos inmersos.

–Debido a que aún no hay una comunicación del Ejecutivo hacia el Acuerdo Nacional, ¿estarían de acuerdo en plantear ustedes la comunicación?

Como secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional he tenido una serie de llamadas, pero solo puedo hablar una vez que el conjunto del Acuerdo ha tomado una decisión. El grupo de la sociedad civil, prácticamente en su totalidad, está de acuerdo con esto [que el Acuerdo Nacional sea el foro del “Pacto Perú”], pero necesito conversar con los otros integrantes del acuerdo.

–¿Cuándo podría ocurrir esta comunicación?

Lo más pronto posible. Al ser una institución de instituciones, no puede convocar de un día a otro porque tienen que tomar también sus decisiones con respecto a todo esto. Pero, sí creo que puede abrirse un espacio muy importante para buscar un consenso y que las cosas se ejecuten y sean realmente operativas.

–Hay cuestionamientos sobre la realización de un “Pacto Perú” cuando ya hay un Plan Bicentenario del Ceplan. ¿Considera que habría una desarticulación con otro planes encaminados?

No, lo que creo es que es un momento en que debemos articular, integrar, una mirada sistémica. Enfrentar estas cosas sumando todos los esfuerzos y viendo las coincidencias entre los diversos planteamientos. De otra manera, sí habría el problema de que tendríamos una pluralidad de caminos a seguir cuando lo que tenemos que hacer es buscar un ancho camino al futuro.

–¿No habría entonces una duplicidad?

Si el Acuerdo Nacional es el foro donde se realiza, las cosas van a poder articularse perfectamente, sin ningún tipo de duplicidad. Ocurre que mucha gente tiene ideas importantes, que no siempre coinciden con otras, pero la búsqueda del consenso, que es el norte que guía las intervenciones en el Acuerdo Nacional, busca los puntos de coincidencia. Eso es lo que necesitamos en este momento: todos los puntos de coincidencia. Incidir que puede haber duplicaciones, no creo que sea el momento para enfocarnos ahí, sino en aquello que puede unirnos.

