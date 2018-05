La mayoría no tiene candidato favorito en Lima

A cinco meses de las elecciones regionales y municipales, el voto en blanco, viciado y el no precisa encabezan con 35% la última encuesta de Ipsos para El Comercio sobre intención de voto para la Alcaldía de Lima. El ex congresista Renzo Reggiardo se mantiene por delante de sus eventuales contendores con 9% de preferencia, un punto menos que en abril.

Le siguen empatados con 8% el ex alcalde de Lima Ricardo Belmont, el ex ministro del Interior Daniel Urresti y el ex ministro de Transportes Enrique Cornejo. En esta ocasión, el ex congresista y pastor evangélico Humberto Lay desciende al quinto lugar con 7%, a diferencia del mes pasado, en que compartía la primera ubicación con Reggiardo.

La investigación realizada entre el 9 y 11 de mayo en 29 distritos también revela que hay tres atributos importantes que los encuestados consideran que debe tener el futuro alcalde de Lima.

Mencionaron que debe ser honesto, honrado (45%), tener un buen equipo de trabajo (28%) y estar preocupado por los problemas de la ciudad (28%).

—“Momento incierto”—

En diálogo con este Diario, Guillermo Loli, gerente de Estudios de Opinión de Ipsos Perú, anotó que en los anteriores comicios el porcentaje de quienes dijeron que votarían en blanco, viciado o no precisaron sumó 18% en el 2010 y 22% en el 2014. Al respecto, observó dos factores: en primer lugar, mencionó que estamos en un contexto de “descrédito y lejanía”, y que el ruido político ha hecho que la crisis hacia los partidos se acreciente. “Hay falta de interés, la gente está cansada, quiere que se vayan todos, y eso hace que ante una carrera electoral no haya ningún interés”.

En segundo lugar, comentó que la gente está influenciada por los medios y el tema electoral aún no aparece en la agenda de estos. “Están informando sobre la crisis política, el fútbol, pero la gente está desconectada de la política y sobre todo de algo que pasará en octubre”.

—Los candidatos—

Consultado por la encuesta, que le da 3% de preferencia, el precandidato por Lima de la agrupación Acción Popular, Jorge Muñoz, comentó que esta parece medir la recordación del personaje.

“Los que están en la punta son personas que han tenido algún tipo de cargo ministerial, congresal o han sido candidatos a la presidencia, incluso uno ha ocupado la Alcaldía de Lima”, indicó el burgomaestre de Miraflores.

Muñoz también argumentó que recién hace dos semanas ha sido elegido precandidato oficial de Acción Popular.

En tanto, para el ex ministro del Interior Daniel Urresti, las encuestas son una fotografía del momento y una herramienta científica que no se debe menospreciar. “Pero tenemos que entender que la campaña todavía no comienza. La mayoría somos precandidatos todavía”, dijo. Estimó que las elecciones internas de Podemos Perú serían la próxima semana.

Subrayó que las elecciones de octubre próximo las va a ganar el candidato que “plantee propuestas viables” y que tenga la capacidad de ejecutarlas, tanto “en seguridad ciudadana como en el mejoramiento del transporte público en Lima”.

El postulante de Fuerza Popular, Diethell Columbus, también se pronunció anotando que recién tiene una semana de anunciada su precandidatura, y tomó “con alegría” que su propuesta haya sido bien recibida por la ciudadanía.

“Soy un profesional que luego de 16 años de experiencia municipal decidió incursionar en esta elección. Haremos una campaña austera y limpia”, señaló. Dijo que está seguro de que en el transcurso de la campaña y cuando se escuchen sus propuestas podrá remontar el 2% que le da esta encuesta.

El dirigente de Perú Patria Segura Renzo Reggiardo mencionó que las elecciones internas en su agrupación se harán este fin de semana y entonces sabrán “a quién lleva el partido como candidato a la Alcaldía de Lima”. Sobre la encuesta de Ipsos, agradeció “el cariño de la gente” por ubicarlo en el primer lugar.