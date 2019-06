Mayoría a favor de proyecto sobre impedimento para postular

Casi cinco horas duró el debate del proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo que busca modificar el artículo 34 de la Constitución, a fin de que los sentenciados en primera instancia por delito doloso, con penas mayores a cuatro años, no puedan postular a cargos de elección popular. La propuesta se complementa con modificaciones a la Ley Orgánica de Elecciones y a las normas de elecciones regionales y municipales.

La iniciativa es la primera –de las seis que el gobierno pidió que se prioricen en la cuestión de confianza – que Constitución pone a discusión.

Si bien ayer no se aprobó un dictamen, la mayoría de miembros del grupo se mostró a favor de dar rango constitucional al tema, con excepción del congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), quien opinó que bastaba un cambio en la Ley Orgánica de Elecciones. “La Constitución no puede ser reglamentarista”, acotó.

Alejandra Aramayo (Fuerza Popular) estuvo de acuerdo con la reforma constitucional y dijo que ese era el sentir de su bancada, pero preguntó al ministro Vicente Zeballos –quien sustentó la iniciativa en la comisión– qué marco regulatorio nacional e internacional se estaría vulnerando respecto a derechos como “la presunción de inocencia” y la “pluralidad de instancias”.

Zeballos explicó que no se afecta la presunción de inocencia y citó jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que “no hay derecho absoluto” o que “los derechos pueden ser limitados en la protección de otros”. Según dijo, este derecho se desvirtúa desde que existe una resolución judicial en primera instancia.

También argumentó que el Poder Judicial demora en promedio 45 meses para dar sentencias firmes.

—Difieren con artículo—

Javier Velásquez (Apra) y Marisa Glave (Nuevo Perú) apoyaron la propuesta del Ejecutivo, pero indicaron que la modificación no debía ser del artículo 34, sino del 31, referido a derechos políticos.

El artículo 34 indica que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía tienen derecho al voto, pero “no pueden postular a cargos de elección popular”. La propuesta del Ejecutivo consiste en agregar un segundo párrafo con la prohibición para los sentenciados. Zeballos precisó que el 34 es el único que habla de impedimentos para postular.

A su salida de la comisión, Zeballos respondió a este Diario que no habría observación del gobierno si se modifica un artículo distinto al propuesto, “porque el argumento de fondo está siendo ratificado textualmente”.

Si bien ya no son miembros de esta comisión por no tener bancada, en el debate los ex oficialistas Patricia Donayre y Gilbert Violeta estuvieron a favor de la propuesta del gobierno. La primera planteó que a la hora de modificar el artículo 34 se inviertan los párrafos para que se empiece con la prohibición de postular a los sentenciados. El segundo manifestó su preocupación por la presunción de inocencia.

Otras voces de apoyo al Ejecutivo fueron las de Luis Iberico (APP) y Marco Arana (Frente Amplio). El primero planteó eliminar el concepto de 4 años y que solo se coloque pena efectiva. Arana expresó su preocupación porque la norma se aplique a defensores de derechos humanos y ambientales “que están siendo criminalizados”.

El vocero de PpK, Jorge Meléndez, pidió que el dictamen se pusiera a votación ayer con cargo a redacción, pero la titular del grupo, Rosa Bartra (FP), respondió que no era posible por tratarse de una reforma constitucional. Este replicó que ese no fue el ánimo cuando se archivó el predictamen sobre la inmunidad parlamentaria.

Bartra informó que el martes se presentará el respectivo predictamen. También señaló que en el debate hubo “diversidad de posiciones”, y que no sentía que hubiera consenso sobre el tema.

El balance de Zeballos fue otro. Consideró que “de una u otra manera hay un consenso”, por lo que le extrañaba el mensaje final de Bartra. Acotó que espera que el predictamen que se presentará ratifique la discusión de ayer con los aportes de los legisladores.