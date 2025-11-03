El Gobierno de México expresó este lunes su rechazo a la decisión del Perú de romper relaciones diplomáticas tras el asilo otorgado a la exprimera ministra Betssy Chávez. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) calificó la medida como “excesiva y desproporcionada frente a un acto legítimo de México y apegado a derecho internacional”.

“México lamenta y rechaza la decisión unilateral del Perú de romper relaciones diplomáticas como respuesta a un acto legítimo y apegado a derecho internacional de nuestro país”, indicó la Cancillería.

El pronunciamiento subrayó que el asilo fue concedido “en pleno apego al derecho internacional, en particular, a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas)”, de la que tanto México como el Perú son parte. Además, recordó que “el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución en contra de solicitantes de asilo es el Estado asilante, México en este caso”.

Según el comunicado, la decisión se adoptó “al amparo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tras una evaluación minuciosa y en estricta observancia del procedimiento establecido” en la legislación mexicana sobre asilo y refugio.

México también mencionó que Betssy Chávez “ha sido objeto de reiteradas violaciones a sus derechos humanos como parte de una persecución política del Estado peruano desde el momento de su captura en 2023”.

La Cancillería sostuvo que “el otorgamiento de asilo no puede ser considerado un acto inamistoso por ningún otro Estado”.

Finalmente, México reafirmó que continuará defendiendo los derechos humanos y otorgando protección a personas perseguidas por motivos políticos. También señaló que priorizará el diálogo y las soluciones amistosas, reiterando los lazos de amistad con el Perú.