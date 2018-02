La congresista de Fuerza Popular Luz Salgado manifestó este domingo que no le asusta que digan que habrá más disidencias al interior de su bancada, pues explicó que prefiere mantener un "grupo consolidado" antes que uno que maneje intereses ajenos a su agrupación.

“Yo no me asusto con lo que dicen, que se van 3 o 4 más, yo prefiero quedarme con un grupo consolidado, que respete la institución en un partido político, que respete los principios y no quedarnos con unos cuantos que quieren el oropel, estar en Palacio, ser palaciegos, volar en el avión presidencial, no”, dijo al programa de TV “Agenda política”.

Según la ex presidenta del Congreso, muchas de las acusaciones formuladas contra Fuerza Popular por parte de un bloque de once congresistas salientes, liderados por Kenji Fujimori, no tienen sustento.

"¿Dónde están los principios? Lamentablemente, la mayoría de ellos ha tenido problemas en [la Comisión de] Ética. A lo mejor no han sentido el apoyo que hubieran querido, pero hay cosas que no se pueden apoyar", señaló.

En ese sentido, negó que su bancada tenga el interés de que se desafore a algunos de estos congresistas para que los accesitarios se alineen a Fuerza Popular.

De otro lado, Luz Salgado comentó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski “no está gobernando” a causa de que no tiene los sentidos puestos en el Ejecutivo, sino en las aclaraciones que debe hacer por sus presuntos vínculos con empresas brasileñas.

Según dijo, el jefe del Estado está buscando “ganar tiempo” ante estos cuestionamientos, pero el problema respondería realmente a que este “no ha esclarecido su relación con la corrupción”, por lo que el país se encuentra paralizado.

“Creo que él no está con todos los sentidos concretados a lo que es un gobierno y las tareas a las que debe estar empeñado con precisión porque simplemente está con una serie de temas vinculados a sus contactos con las empresas brasileñas y su actuar cuando fue ministro o jefe de ProInversión”, finalizó.

MÁS EN POLÍTICA...