Daniel Córdova, quien actualmente forma parte del directorio de Sedapal, ya no es más precandidato a la alcaldía de Lima por Peruanos por el Kambio (PpK). Hizo ese anuncio ayer, a través de Twitter.

En entrevista con El Comercio, afirmó que, debido a su experiencia, el secretario de organización de PpK, Jorge Villacorta, merece ser el candidato a Lima por el partido oficialista.

Como especialista en desarrollo y economía política, seguirá formando parte del equipo técnico del partido de Gobierno. Además, nos confía que viene sosteniendo conversaciones para convertirse en asesor ad honorem de Jorge Meléndez, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

— ¿Por qué ha desistido de su precandidatura a la alcaldía de Lima con Peruanos por el Kambio?

Creo que las condiciones políticas están complicadas, por un lado. Por otro, en estas circunstancias, y esto es lo más importante, el Gobierno necesita un apoyo técnico porque, evidentemente, hay mucha gente que ha salido por las circunstancias políticas.

— ¿Y usted ha desistido por esas circunstancias también?

No, creo que más por la necesidad de ir al apoyo técnico. Yo ahorita estoy en el directorio de Sedapal y, probablemente, esté ayudando al ministro [Jorge] Meléndez en el Midis también, porque hay mucho cuestionamiento a su nombramiento. Mi tarea es un poco darle un soporte técnico al ministro.

— ¿Y su precandidatura?

Yo entré al partido para fortalecer el equipo técnico. Entonces, creo que teniendo ya ellos en Jorge Villacorta un candidato con mucho mayor trayectoria que yo, creo que es mejor que él sea y que yo me aboque a ayudar técnicamente al Estado, más que al Gobierno de turno. [...] Entonces, en el tema del agua y en el tema de los programas sociales, creo que voy a dar mi granito de arena.

— Es decir, usted se aparta para dejarle libre el paso al señor Villacorta…

Sí, yo creo que él tiene mucho más arraigo, mucha más trayectoria en el partido. Es secretario de organización, es dirigente del partido, y yo simplemente soy parte el equipo técnico y tengo que desempeñar esa función, es lo que me corresponde.

— ¿Y ser asesor en el Midis ya es oficial o todavía está en conversaciones?

No, he conversado con el ministro esta semana para ver cómo podemos conformar un comité consultivo que lo ayude a sacar adelante los programas sociales, pero con un criterio técnico y no con un criterio político, que es lo que él quiere.

— ¿Pero usted se aparta del partido Peruanos por el Kambio o también va a continuar ahí?

No, yo sigo como cercano al partido en la parte técnica. Ahorita estoy en la Comisión Política pero no voy a estar directamente en la batalla política sino sobre todo en el apoyo técnico al Gobierno.

— ¿Que llegue a asesorar al ministro no generaría una controversia si usted sigue perteneciendo al partido? Por todo este tema de los programas sociales…

El Apra tiene tres ministros [en el Gabinete], ellos están en mejor posición que el partido de Peruanos por el Kambio. La política está tan desprestigiada en este país que es increíble que se pretenda que el partido de Gobierno no tenga militantes en el Gobierno, debería de ser al revés. Creo que todos los ministros deberían ser afiliados al partido, todos los congresistas de las bancadas deberían de ser afiliados al partido.

