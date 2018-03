“Es una votación muy importante, es la votación más importante del Congreso en los últimos años, lo ideal sería que dejen en libertad, que sea un voto de consciencia”, señaló el parlamentario de Fuerza Popular Elard Melgar sobre el pedido de vacancia contra el mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) que se discutirá este jueves en el pleno del Congreso.

“Que cada congresista vote en ese momento analizando, pensando con la cabeza fría y no tomando una decisión apurada y mucho menos haciendo lo que la mayoría dice. […] Ahora en mi partido me siento incómodo, realmente me siento incómodo porque todos los peruanos tenemos que luchar contra la corrupción”, remarcó Elard Melgar en diálogo con RPP TV.

Aunque aseveró que es positivo que Pedro Pablo Kuczynski rinda cuentas sobre sus presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, estimó que no es bueno que las bancadas les dicten a sus integrantes cómo es que deben votar.

En otro momento, criticó a su colega de Fuerza Popular Milagros Salazar por decir que los legisladores deben exponer sus argumentos en la reunión de la agrupación y no en los medios de comunicación.

“¿Por qué se adelanta? Ahora los congresistas tienen esta costumbre: no tienen la convicción de decirlo en la interna, pero sí se sienten comodísimos para decirlo afuera”, señaló Salazar a El Comercio, por lo que el parlamentario respondió que “es una ligereza de la congresista [decir ello] porque ella es una invitada del partido, ella no se reúne con las bases”.

Finalmente, Elard Melgar, congresista por Lima Provincias, criticó que Fuerza Popular tenga un candidato al gobierno regional de Lima que se ha rodeado de candidatos a las municipalidades provinciales y distritales "siendo estos investigados por lavado de activos".

“Primero tenemos que limpiar nuestra casa, no podemos llevar de candidatos a esos individuos procesados, investigados por lavado de activos, sin embargo, queremos dar muestras de solvencia moral”, sentenció.

