En diálogo con El Comercio, los analistas políticos Adriana Urrutia, Rober Villalva y Arturo Maldonado señalaron que el discurso de la mandataria careció de gestos políticos y que estuvo desconectado de las demandas ciudadanas, entre las cuales se encuentra el adelanto de elecciones.

También criticaron que haya sido tan extenso. ¿Qué puntaje le dieron los especialistas a la jefa de Estado? ¿Qué vacíos tuvo el mensaje? Aquí los detalles.

"Cuando menos, podemos decir que está desaprobado. Se trata de un mensaje que debió ser breve y contundente" Adriana Urrutia

"Vemos varios asuntos por los cuáles criticar este mensaje. Lo principal es la idea de que es suficiente la lluvia de millones y promesas para decir que ha hecho o va a hacer algo y la ciudadanía esté tranquila con eso" Antonio Maldonado

¿Del 0 al 20, cuánto obtuvo la mandataria en su primer mensaje?

Adriana Urrutia: Nota 08. Hay un conjunto de demandas que tiene la población y, claramente, este es un mensaje que no responde a esas demandas. Es un mensaje que, si tuviéramos que sintetizar en una frase, habla de la construcción de la ciudadanía como receptores de dádivas [...] Las personas en situación de pobreza reciben programas sociales, reciben becas. Los ciudadanos son también receptores de infraestructura [...] Además que habla de la inversión pública como si eso fuera a resolver todas las brechas. Entonces, en ese sentido, es un mensaje que cumple con la traición de rendir cuentas, pero no rinde cuentas de la forma que la ciudadanía requiere. Cuanto menos, podemos decir que está desaprobado. Se trata de un mensaje que debió ser breve y contundente.

Rober Villalva: Nota 10. De acuerdo con el Latinobarómetro 2023, que es una encuesta que se hace en varios países de Latinoamérica, el Perú se ubica en la última tabla sobre niveles de confianza hacia la democracia. Tenemos una presidenta con más del 80% de desaprobación y un Parlamento con más del 90% de desaprobación [...] Lo que está demandando en este momento la población y el interior del país, sobre todo, es un adelanto de elecciones. [Boluarte] No dijo ninguna palabra al respecto [...] Es casi imposible que puedas prestar atención a todas las horas que ha durado el discurso presidencial. Fue un mensaje muy largo. Debió aprovechar los primeros 20 minutos de manera contundente.

Parecía un informe de gestión más que un discurso presidencial. Porque el hecho de comprar ambulancias o dotar de recursos para la banda ancha digital, etc., eso lo puede hacer cualquier ministro.

Arturo Maldonado: Nota 7.5 En fondo, le pongo 05 y, en forma, 10. En promedio no aprueba. Vemos varios asuntos por los cuáles criticar este mensaje. Lo principal es la idea de que es suficiente la lluvia de millones y de promesas para decir que ha hecho o va a hacer algo y la ciudadanía esté tranquila con eso. Es bien ingenuo pensar que con la calidad de funcionarios que tiene y con un Estado que no tiene capacidad esos millones se transporten en agua para todos, transporte de mejor calidad, etc. [...] Hay una suerte como de “inversionismo” ingenuo y “obrismo” de millones para tratar de esconder el tema político.

¿Qué vacíos tuvo en mensaje presidencial? ¿Qué fue lo que quedó pendiente?





"Ella (Dina Boluarte) apunta que los problemas económicos y políticos que ha tenido han sido responsabilidad del gobierno anterior. Le echó la culpa a Pedro Castillo. No obstante, ella fue parte del anterior gobierno como ministra y como vicepresidenta. Entonces, eso perfora aún más su credibilidad". Rober Villalba

Urrutia: El mensaje presidencial de 28 de julio es una ventana de oportunidad para hacer un gesto político y renovar la confianza que la ciudadanía deposita en quien ejerce el rol de jefa de Estado. Entonces, la presidenta tiene unas tasas muy altas de desaprobación, como lo hemos visto en las encuestas, pero no solo la figura presidencial tiene una baja desaprobación, sino la democracia como sistema tiene baja aprobación. En ese sentido, el discurso presidencial es una oportunidad para que los ciudadanos reanuden esa confianza. ¿Cómo se hace eso? A través de un gesto político, como escuchar las demandas ciudadanas de pedido de adelanto de elecciones. [Boluarte] Hubiese podido plantear el adelanto de elecciones, dejándole al Parlamento, en su propio espacio, la responsabilidad política de decidir el futuro del país. Y eso no ha ocurrido.

La presidenta habló del sector Salud y dijo que va a dar, a través de infraestructura, más capacidades, sin embargo, por ejemplo, no hizo un mea culpa de haber dejado en la cabeza de este ministerio a una persona que claramente tenía las capacidades para enfrentar el dengue.

La ausencia de un gesto de este tipo hace ver que la presidenta no vio el mensaje como una forma política de vincularse con los ciudadanos sino más bien como una mera formalidad protocolar. Boluarte responsabilizó a la anterior gestión por muchas cosas, pero ahí faltó la palabra, ‘yo también fui parte de esa gestión’.

Villalva: Ella apunta que los problemas económicos y políticos que ha tenido han sido responsabilidad del gobierno anterior. Le echó la culpa a Pedro Castillo. No obstante, ella fue parte del anterior gobierno como ministra y como vicepresidenta. Entonces, eso perfora aún más su credibilidad.

Maldonado: La gente reclamaba, es decir, qué va a pasar con el adelanto de elecciones y no ha mencionado ninguna palabra sobre eso. Ni siquiera para decir que el adelanto de elecciones ya es un capítulo cerrado para el gobierno y que ella ya es una presidenta hacia el 2026, es decir, ese mensaje, con todas las consecuencias que eso puede tener, creo que era necesario. Era importante que rinda cuentas sobre qué piensa acerca del adelanto de elecciones.

El momento de marcar la importancia de una renovación en el gabinete ministerial era en este discurso debido a que, en cualquier otra ocasión, esos cambios pueden ser vistos como algo secundario. Sobre todo pensando que un gabinete ministerial para los objetivos que se ha trazado requiere otro perfil. Entonces es como decir, miren, vamos a ir a 100 kilómetros por hora pero el motor sigue siendo el mismo. Mientras no cambie de motor, y no lo ha hecho en ese discurso, pues todas las promesas que hizo no se van a cumplir.

Cuando deslindó de la gestión de Castillo parecía que creyera que le estuviera hablando a un ciudadano desmemoriado y que, efectivamente, cree que es una presidenta que está dando su primer mensaje a la Nación. No es que haya sido, pues, una ministra cualquiera [en el gobierno castillista], no es que haya sido una funcionaria del segundo nivel, ha sido vicepresidenta y ministra del Midis.

¿El pedido de perdón fue suficiente?

Urrutia: Ese es el mensaje más importante. Ya lo había dicho monseñor Castillo en la mañana (durante la Misa y Te Deum en la Catedral), que era necesario que se pida perdón por la forma en que se gestionaron las protestas. También ha sido importante que se ponga a disposición para las investigaciones. En otro momento menciona a la CIDH. A pesar de que no es cierto que el Perú cumple todas las recomendaciones, es importante que señale la voluntad de tener en consideración el derecho internacional. Creo que es lo más resaltante y es un mensaje que probablemente ha llegado tarde, pero que los peruanos y peruanas estábamos esperando.

Villalva: Lo que más resaltó fue el perdón que pidió a los deudos [...] Pero vemos que pareciera que se inició a normalizar la protesta y las víctimas que aparecieron en las manifestaciones.

Maldonado: Fue insuficiente el pedido de perdón, porque no se traduce en acciones concretas [...[...] Entonces el gesto existe, pero el gesto sin acción termina siendo como insuficiente y hasta intrascendente. Además, porque no hay ningún responsable político de eso, por el contrario, seguramente eso ha sido analizado en el pasado, el que era ministro de Defensa [Alberto Otároloa] ahora es el primer ministro. Entonces, por el contrario, parece que hubiera una suerte de premio, entonces no hay acción en investigaciones, ni en responsabilidad política.

¿Qué fue lo más resaltante del mensaje? ¿Cuáles fueron los principales anuncios?

Urrutia: Por lo menos algo que se puede rescatar, que habló de la emergencia climática y los efectos sobre la salud; sin embargo, dijo que es un problema por venir. Este problema ya está acá y no queremos respuestas a futuro, queremos saber cómo se está respondiendo desde ahora. Hoy día han salido las cifras de muertos por el síndrome de Guillain-Barré. Además, las cifras de muertos por el dengue que jamás debieran haber ocurrido en un país donde el dengue es endémico. Entonces, este discurso no responde cómo se va a dar al Estado capacidad inmediata para responder a estos problemas que son inminentes. Y una forma de dar capacidad es, efectivamente, renovando quienes lideran los diferentes sectores.

Villalva: Ninguno. Me parece que la Presidenta no está viendo que hay una demanda política, hay una exigencia política. Y cuanto más se empecina en no tomar la agenda que la ciudadanía está pidiendo, entonces lo que está provocando es erosionar aún más la democracia peruana, que ya nos demuestra que estamos en el último lugar de confiar en la democracia. .

Maldonado: Algo positivo, digamos, ya pensando quizás en el sector privado. Se habló, digamos, de una mayor recaudación, se habló de un control del déficit fiscal. Cosas que tienen que ver con macroeconomía, en las que, al parecer, el populismo no ha influido. Parece que va a haber ahí unos topes de responsabilidad económica, macropolítica, macroeconómica, que creo que por lo menos eso es resaltante.