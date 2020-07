El presidente Martín Vizcarra brindará este martes, a partir de las 11 a.m., su último mensaje a la Nación por Fiestas Patrias desde el hemiciclo del Congreso. El primer ministro, Pedro Cateriano, adelantó que el discurso se centrará en tres objetivos: la lucha “con firmeza” contra la pandemia de COVID-19, el relanzamiento de la economía y “elecciones libres, neutrales y democráticas”.

Fuentes de Palacio de Gobierno indicaron a El Comercio que el jefe de Estado participará en la Misa y Te Deum de manera virtual. Estará, junto a la primera dama Maribel Díaz Cabello, en la capilla de la Casa de Pizarro. Los integrantes del Gabinete Ministerial presenciarán el acto litúrgico desde el Gran Comedor, donde se realizan las sesiones del Consejo de Ministros.

Vizcarra se trasladará al Parlamento en auto, mientras que los ministros en dos buses, de acuerdo a las mismas fuentes.

En breve diálogo con este Diario, Cateriano informó que el mensaje a la Nación del presidente y dos decretos de urgencia fueron aprobados este lunes 27 de julio, durante una sesión del Consejo de Ministros. El jefe del Gabinete Ministerial evitó brindar mayores detalles.

El exministro de Salud Óscar Ugarte consideró que Vizcarra Cornejo debe incluir en el primer eje de su discurso, referido a la pandemia, acciones concretas para atender a las regiones Huánuco, Pasco, Junín, Cusco, Ayacucho, Puno, y Moquegua, donde -refirió- existe una “expansión” del coronavirus. Advirtió que en estos departamentos se puede repetir un escenario como el de Arequipa en pocos días.

Ugarte indicó que el Ejecutivo tiene que comprender un plan integral para dotar de oxígeno a los hospitales. “Han emitido normas sobre la importación, pero no sabemos si se están cumpliendo”, agregó.

También dijo que a pesar del sinceramiento sobre la cifra de fallecidos por COVID-19 en el país, aún existe un subregistro que debe ser incorporado.

“Lo importante, además, es la cantidad de infectados que demandan hospitalización y, por lo tanto, la información sobre las camas UCI y ventiladores se convierte en un punto crítico. La demanda es tan alta que aun habiendo ampliado las camas UCI, no se dan abasto en los hospitales de Lima”, subrayó.

La ejecución como base de la reactivación

El economista Carlos Ganoza opinó que el presidente Vizcarra tiene la oportunidad de explicar las medidas concretas para la reactivación económica. Explicó que lo que se necesita es mejorar la ejecución del gasto público, sobre todo en los gobiernos regionales y municipalidades.

“La inversión en infraestructura tiene una ventaja, si se ejecuta rápidamente puede tener un efecto reactivador importante y, a la par, cierra brechas. El mensaje puede incluir un programa de gasto fácilmente ejecutable, como reparación de calles y de colegios. Se debe desplegar un plan de este tipo, que tiene un beneficio social alto”, remarcó a este Diario.

Ganoza sostuvo que en términos de inversión privada, los proyectos mineros “deben ser prioridad sin duda”. “Me gustaría escuchar una posición clara sobre los conflictos sociales, cómo el gobierno puede ayudar a resolverlos más rápido. El Ejecutivo no ha mostrado capacidad de respaldo, cuando un proyecto cumple todas las normas y surge un problema”, mencionó.

Y, por último, sugirió que se debe repensar los trámites para el funcionamiento de los pequeños negocios.

Una promesa de no intervención

El analista político Enrique Castillo afirmó que Vizcarra debe asumir un compromiso, en su último mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, en el sentido de no intervenir en el proceso electoral. Es decir, “evitar” orientar el voto a través de recursos públicos.

“Las reformas electorales están en la cancha del Congreso y la organización en manos de la ONPE, JNE y Reniec”, expresó a El Comercio.

Castillo indicó que si bien el mandatario podría plantear un nuevo paquete de reforma política, este tema ha dejado de ser lo “urgente” para la población, que está preocupada por la crisis sanitaria, la inseguridad y el desempleo. “Cualquier anuncio sorpresa que busque mejorar su popularidad que no sea destinada a resolver la crisis [por la pandemia] será inadecuado”, remarcó.

José Carlos Requena, analista político del grupo 50+1, consideró que al presidente le queda “poco margen” para dar alguna sorpresa en su mensaje de este año, en referencia a que en el 2018 anunció la convocatoria a un referéndum, y el año pasado un proyecto para adelantar las elecciones generales.

Requena indicó que lo importante, en el contexto pre elecciones, es “tener claridad” sobre las normas que se van a aplicar. “Por ejemplo, van o no a postular los que tienen sentencias en primera instancia. Y me parecer que pedir seis meses de militancia es contraproducente, esta norma puede empezar a regir en el 2021. No tiene sentido hacer cambios dramáticos faltando tan poco”, añadió.

También señaló que el mandatario podría brindar información sobre el impacto colateral de la pandemia, como lo sugirió el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, en una entrevista a este Diario.

De los 130 congresistas, solo participarán de manera presencial en la sesión los integrantes de la Mesa Directiva y los portavoces de las nueve bancadas. Según indicaron fuentes del Parlamento, se ha invocado al resto de legisladores, que estarán conectados virtualmente, que mantengan sus micrófonos apagados.

