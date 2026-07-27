Keiko Fujimori asume este martes 28 de julio la Presidencia de la República durante una sesión solemne del Congreso y brindará su primer mensaje a la Nación donde anunciará los ejes de su gestión.

La sesión ha sido convocada para las 11:30 de la mañana y se estima que la mandataria inicie su discurso a las 12:30 horas. En esta nota podrán seguir en detalle sus principales anuncios de su mensaje.

Participarán en la ceremonia en la sede del Parlamento, presidentes de la región, el rey Felipe VI de España y jefes de distintas delegaciones diplomáticas.

En diálogo con El Comercio, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco y el constitucionalista Erick Urbina explicaron que el acto de toma de mando será dirigido por el presidente del Congreso bicameral, Miguel Torres (Fuerza Popular).

Cuando la mandataria ingrese al hemiciclo y tome asiento, se dará inicio a la ceremonia de juramentación con las notas del himno nacional.

Posteriormente, el presidente del Congreso, Miguel Torres, procederá a tomarle juramento a la jefa del Estado y al primer vicepresidente Luis Galarreta (quien horas después asumirá como titular del Gabinete).

Tras la juramentación, impondrá la banda presidencial a Fujimori, ya que es el símbolo distintivo del cargo de jefe del Estado. Concluido ese acto protocolar, los invitará a ocupar sus respectivos asientos.

Luego, la mandataria ofrecerá su primer mensaje a la Nación ante senadores, diputados e invitados internacionales.

Una vez concluido el discurso, el presidente del Parlamento la invitará a retirarse “cuando lo vea conveniente”.

Luego de la ceremonia en el Congreso, la presidenta se trasladará a Palacio de Gobierno, donde tomará juramento a los integrantes de su primer Gabinete Ministerial.

Tal como lo adelantó la mandataria electa, Carlos Espá será el nuevo canciller y Elmer Cuba el nuevo ministro de Economía.

Una vez que juren los ministros de Estado, de acuerdo con la explicación de Urbina, la mandataria recibirá el saludo de los jefes de Estado y demás autoridades extranjeras asistentes a la transmisión del mando.

Tras ello, la cancillería ofrecerá un almuerzo oficial en Palacio de Gobierno para las delegaciones invitadas.

Hasta el momento, estas son las autoridades que han confirmado su presencia en Lima para la transmisión del mando presidencial:

Felipe VI, rey de España.

Javier Milei, presidente de Argentina.

José Antonio Kast, presidente de Chile.

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

Santiago Peña, presidente de Paraguay.

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá.

Nasry Asfura, presidente de Honduras.

Mike Eman, primer ministro de Aruba.

Yin Hejun, ministro de Ciencia y Tecnología de China.

Christopher Landau, vicesecretario de Estado de Estados Unidos.

Además de los jefes de Estado, el canciller Carlos Pareja informó que diversos países estarán representados por cancilleres, ministros de Estado y otras altas autoridades.

El programa protocolar por la transmisión del mando presidencial comprenderá actividades oficiales los días 27, 28 y 29 de julio.

Esta es la agenda inicial del martes 28 de julio:

09:00 a.m.

Llegada al Palacio de Torre Tagle de la Presidenta Electa de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

09:05 a.m.

Entrega de condecoraciones a la Presidenta Electa de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

Orden “El Sol del Perú” (Gran Collar)

Orden “Al Mérito por Servicios Distinguidos” (Gran Cruz Especial)

Palacio de Torre Tagle, Despacho Ministerial.

09:30 a 11:30 a.m.

Encuentros bilaterales entre la señora Presidenta Electa de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y los señores Jefes de Estado asistentes a la toma de mando.

Palacio de Torre Tagle.

11:30 a.m.

Llegada al Palacio de Torre Tagle de la Comisión de Anuncio del Congreso de la República.

En paralelo – 11:30 a.m.

Llegada de los señores jefes de Estado y/o Gobierno asistentes a la toma de mando al Congreso de la República.

11:45 a.m.

Salida de la señora Presidenta Electa de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, del Palacio de Torre Tagle hacia el Congreso de la República.

12:00 p.m.

Llegada al Congreso de la República de la señora Presidenta Electa de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

12:15 p.m.

Juramentación y asunción del cargo de la señora Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

Juramentación e imposición de la banda presidencial.

Himno Nacional.

Juramentación de los señores Vicepresidentes de la República.

Hemiciclo de Sesiones del Congreso.

12:30 a 1:30 p.m.

Mensaje a la Nación de la señora Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

Congreso de la República, Hemiciclo de Sesiones del Congreso.

1:35 p.m.

Salida de la señora Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, del Congreso de la República hacia Palacio de Gobierno.

1:50 p.m.

Salida de los jefes de Estado y/o Gobierno del Congreso de la República hacia la Residencia del Palacio de Gobierno.

2:00 p.m.

Llegada a Palacio de Gobierno de la señora Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

Honores de Estado.

2:15 p.m. a 2:45 p.m.

Bienvenida de la señora Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, a los jefes de Estado y/o Gobierno asistentes a la toma de mando.

Palacio de Gobierno, Hall de entrada de la Residencia.

2:45 a 4:00 p.m.

Almuerzo Oficial ofrecido por la señora Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, en honor de los excelentísimos señores Jefes de Estado y/o Gobierno y sus cónyuges, asistentes a la toma de mando.

Palacio de Gobierno, Residencia.

(Pendiente confirmación de invitados especiales de la señora Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi).

4:00 p.m.

Despedida de la señora Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de los jefes de Estado y/o Gobierno y sus cónyuges, asistentes a la toma de mando.

4:30 a 5:30 p.m.

Juramentación de Gabinete Ministerial.

Palacio de Gobierno, Gran Comedor.

5:30 p.m.

Arribo de los señores Jefes de las Misiones Especiales, del Cuerpo Diplomático y de los Representantes de Organismos Internacionales.

Palacio de Gobierno, Sala Eléspuru.

6:00 p.m.

Saludo de los señores Jefes de las Misiones Especiales, del Cuerpo Diplomático y de los Representantes de Organismos Internacionales a la señora Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

Palacio de Gobierno, Salón Dorado.

(Acompañan: Primer y Segundo Vicepresidentes de la República, y Ministro de Relaciones Exteriores).

6:00 p.m.

Arribo de las Altas Autoridades de la Nación.

Palacio de Gobierno, Salón Eléspuru.

7:00 p.m.

Saludo de las Altas Autoridades de la Nación a la señora Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

Palacio de Gobierno, Salón Dorado.

(Acompañan: Primer y Segundo Vicepresidentes de la República, y Presidente de Consejo de Ministros).

7:30 p.m.

Arribo de invitados de la señora Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

Palacio de Gobierno, Gran Comedor.

Recepción que ofrece la señora Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, a los asistentes a la toma de mando.

Palacio de Gobierno, Gran Comedor.