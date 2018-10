Mensajero de empresario detalla cómo depositó US$500 mil a Fuerza 2011

Daniel Mellado Correa fue uno de los detenidos por orden del juez Richard Concepción Carhuancho dentro de la investigación por el presunto delito de lavado de activos a Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular.

Según los testimonios de la fiscalía, Mellado Correa fue el hombre que más dinero introdujo a la campaña de Fuerza 2011, partido de la ex candidata presidencial.

En una entrevista para "Punto Final", señaló que él fue solo el mensajero del empresario Giancarlo Bertini Vivanco, quien le ordenó depositar decenas de veces montos de US$5 mil, que en total sumaron cerca de US$500 mil.

"Era una orden que él me daba para depositar y yo como trabajador no tenía por qué decir no. Era mi trabajo, ¿no? [...] Mi jefe me daba el dinero en efectivo y me mandaba a depositar", contó y dijo que solo era el mensajero.

Su jefe era Giancarlo Bertini Vivanco, hijo de Eugenio Bertini Vinci, ex gerente general del Banco Wiese, quien fue investigado por presuntamente haber ayudado al Vladimiro Montesinos a sacar del país sumas de dinero. Bertini Vinci tiene, además, un video en la sala del SIN junto al ex asesor presidencial.

Bertini Vivanco, según la investigación fiscal, fue dueño de las empresas Office Usa SAC e Italia Import Export, dedicadas al comercio. Allí trabajó como mensajero Daniel Mellado Correa entre 1993 y el 2013.

Entre el 9 de marzo y 23 de junio del 2011, el mensajero de Bertini depositó US$477 mil 073 al partido de Fuerza 2011, cuando ocurría el último tramo de las elecciones presidenciales.

Según las declaraciones que dio Mellado a la fiscalía el pasado 11 y 13 de octubre, fue el 9 de marzo del 2011 que Giancarlo Bertini lo citó en su oficina y le pidió depositar fajos de billetes de 50 y 100 dólares a una cuenta bancaria.



"En el momento que yo hice el depósito, salía el nombre del partido, que era un aporte de campaña. [...] Yo al señor Bertini lo conocía como una persona recta en ese momento... no veía nada malo que él estuviera haciendo o yo haciendo", manifestó el trabajador.

Mellado ha contado a la fiscalía que Bertini Vivanco le pidió que depositara el dinero en partes y en montos bajos, en agencias distintas por seguridad. Le propuso, además, que la transacción le haga a nombre de Italia Import u Office USA y que el motivo del aporte es donación de campaña.

Finalmente, Mellado Correa hizo 91 transacciones por casi medio millón de dólares en agencias de Surquillo, Surco, Miraflores y San Isidro.

El nombre de Mellado Correa figura también junto a un depósito de 10 mil dólares y así aparece en la lista de aportes para la campaña de Keiko Fujimori. "Eso es falso. Sí me mostraron el voucher en la fiscalía, pero ya quedó aclarado todo eso. Yo no he hecho ningún aporte a título personal. ¿De dónde voy a sacar esa cantidad de dinero?", dijo en "Punto Final".

Según las pesquisas del Ministerio Público, Bertini Vivanco había iniciado una amistad con Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de el ex ministro Jorge Yoshiyama. Contra Bertini y Yoshiyama Sasaki hubo también una orden de detención preliminar, pero no se pusieron a derecho.