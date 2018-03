Keiko Fujimori

Lideresa de Fuerza Popular y ex candidata de Fuerza 2011

“El señor Jorge Barata ha señalado que nunca le solicité dinero, que nunca habló de ningún apoyo económico conmigo”.

Media verdad

Efectivamente, Barata no afirmó que haya conversado directamente con la entonces lideresa de Fuerza 2011 sobre aportes de campaña, pero eso no constituye un requisito para aportar a una candidatura. Prueba de ello es que el ex ejecutivo de Odebrecht afirmó que la constructora dio US$1,2 millones a la campaña presidencial de Fujimori del 2011. US$1 millón habrían sido canalizados a través de Augusto Bedoya Cámere y Jaime Yoshiyama, quien fue jefe de campaña y parte de la plancha presidencial de Fujimori del 2011. Los otros US$200.000, según la declaración de Barata, se habrían entregado a través de la Confiep.

Keiko Fujimori

Lideresa de Fuerza Popular y ex candidata de Fuerza 2011

​“La ONPE ya ha señalado claramente que no existen irregularidades en las cuentas de nuestro partido”.

Media verdad

Este ha sido uno de los principales argumentos de defensa de la ex candidata presidencial, incluso desde antes de la declaración de Jorge Barata. Sin embargo, la función de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE se limita a analizar el balance entre ingresos y egresos declarados por el partido político al ente electoral. La ONPE no verifica si los fondos consignados en los registros provienen de una fuente lícita o ilícita. Tampoco persigue fondos recibidos, pero no declarados por parte de las organizaciones políticas ni se encarga de detectar un posible delito de lavado de activos en las campañas electorales.

Pedro Pablo Kuczynski

Presidente y ex candidato de Alianza por el Gran Cambio

“Nadie ha ofrecido una prueba [sobre los supuestos aportes de Odebrecht a su campaña del 2011]. No hemos recibido nada”.

Media verdad

Si bien es cierto que aún no se da a conocer una prueba fehaciente del aporte de Odebrecht a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski del 2011, Jorge Barata sí habló de montos y de personas. Según el ex representante de la constructora brasileña en el Perú, a la hoy embajadora Susana de la Puente le entregaron US$300.000 como aporte para la campaña de Kuczynski del 2011. Barata mencionó conversaciones telefónicas mantenidas con De la Puente y dijo que podrían ser corroboradas a través de su registro de llamadas. De la Puente, por su parte, ha negado las afirmaciones de Barata.

Pedro Pablo Kuczynski

Presidente y ex candidato de Alianza por el Gran Cambio

“Las autoridades judiciales le están dando, a cambio de una colaboración eficaz, tribuna a gente certificadamente corrupta”.

Falso

Ayer, el jefe del Estado cuestionó así la utilización del mecanismo de colaboración eficaz por parte del Ministerio Público. Pero que Barata haya confesado su participación en actos de corrupción no desacredita su testimonio para descubrir a otros implicados en la red delictiva de Odebrecht. El mecanismo de colaboración eficaz tiene precisamente ese objetivo: que quienes hayan delinquido puedan ayudar a capturar a otros involucrados. Por ejemplo, Matilde Pinchi Pinchi, quien fue secretaria de Vladimiro Montesinos en el SIN, fue clave para destapar la red de corrupción del ex asesor de Alberto Fujimori y del gobierno fujimorista.

Alan García

Ex mandatario y candidato presidencial del Apra en el 2006

“A pesar de los deseos de mis adversarios, no he sido relacionado con aporte de dinero alguno [por parte de Odebrecht]”.

Falso

Durante su declaración a los fiscales peruanos, Jorge Barata sí relacionó a Alan García con aportes de campaña. Como informó este Diario, el ex representante de Odebrecht en el Perú afirmó que la constructora aportó US$200.000 a la campaña presidencial de García del 2006. Según la declaración de Barata, el dinero fue entregado a través de Luis Alva Castro en el transcurso de la segunda vuelta de ese año. El ex ejecutivo de la firma brasileña incluso aludió a una reunión sostenida en Palacio de Gobierno. En esa cita, el entonces presidente García habría agradecido personalmente a Marcelo Odebrecht por el aporte de su constructora.

Alan García

Ex jefe del Estado y candidato presidencial del Apra en el 2006

“Han mencionado un supuesto aporte [de Odebrecht] a otra persona. Yo respondo por mis actos, por mis hechos y por mi vida”.

Media verdad

La responsabilidad penal es, en efecto, personal. No obstante, según declaró Jorge Barata ante los fiscales peruanos, los US$200.000 entregados a Luis Alva Castro habrían tenido como destino final la campaña presidencial de Alan García del 2006. Si se comprobara que Alva Castro fue solo un intermediario entre Odebrecht y García, el ex jefe del Estado sí se vería obligado a responder ante la justicia por el aporte de la constructora brasileña. En el mismo sentido, si se comprobara que el dinero finalmente no llegó a la campaña presidencial ni a manos de García, el ex mandatario no tendría responsabilidad.

César Nakazaki

Abogado del ex presidente Ollanta Humala

“Recién ahora se va a someter a corroboración la información dada por el señor Jorge Barata [ante los fiscales peruanos]”.

Verdad

Las declaraciones otorgadas el pasado martes y miércoles por el ex directivo de Odebrecht en el Perú están sujetas a una corroboración por parte del Ministerio Público. Tras la diligencia de los fiscales peruanos en Brasil, estos deberán comprobar lo dicho por Barata mediante pruebas documentales, testimonios u otro tipo de instrumentos que confirmen su veracidad. No toda la corroboración estará a cargo de pruebas entregadas específicamente por el ex miembro de la constructora brasileña. La fiscalía puede apelar a pruebas obtenidas de otra fuente de información, siempre y cuando ratifiquen sus dichos.

César Nakazaki

Abogado del ex presidente Ollanta Humala

“Para que lo dicho por Barata tenga valor, él tiene que decirlo en un juicio. Recién entonces sería considerado como una prueba”.

Falso

Lo dicho por Jorge Barata, respecto al aporte de US$3 millones realizado por Odebrecht para la campaña presidencial de Ollanta Humala, sí tiene valor como parte de la investigación del Ministerio Público. Se enmarca en ella. El hecho de que las confesiones del ex directivo de Odebrecht no puedan ser consideradas hoy como una prueba condenatoria se limita a que el juicio aún no se inicia. Eso no impide que la fiscalía pueda, por ejemplo, utilizarlas para sustentar una acusación formal. “Son actualmente medios de investigación. Para ser prueba solo bastará que las incluyan en el juicio”, precisa el abogado penalista Luis Vargas Valdivia.

Roque Benavides

Presidente de la Confiep

“Nosotros emitimos un recibo [por el dinero entregado por Odebrecht], pero no podemos asegurar de dónde provienen los fondos”.

Verdad

Incluso en el escenario de que los US$200.000 que Odebrecht entregó para una campaña de la Confiep contra Ollanta Humala hayan provenido de la llamada caja 2, eso no resultaría suficiente para que el gremio sea acusado de lavado de activos. Para determinar si incurrió o no en el delito, también se tomará en cuenta el accionar posterior a la recepción del dinero. “Si no se dio en la clandestinidad y, por el contrario, se hizo a través de una bancarización, una acusación de ese tipo pierde fuerza”, explica el ex procurador anticorrupción César Azabache. Para atribuir el delito, tendría que comprobarse que la Confiep conocía la procedencia ilícita del dinero.

Aclaración

Sobre la participación del ex presidente de la Confiep Ricardo Briceño

En un primer momento, este Diario informó en su edición web sobre un presunto aporte de US$200.000 que, a través de Ricardo Briceño, había realizado Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori del 2011.

Dicho aporte, sin embargo, se entregó directamente a la Confiep. Lo que afirmó Jorge Barata ante los fiscales peruanos, según pudo conocer El Comercio, es que la entrega se dio en una reunión del gremio convocada por Briceño.

Por otro lado, cabe precisar que Briceño ocupó la presidencia de la Confiep desde marzo del 2009 hasta febrero del 2011. Es decir, en un plazo previo a la primera y a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de aquel año.

