Araoz agradeció fallo del juez sobre PPK: "Ha sido un hecho de justicia"

La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, aseguró este viernes que la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz de no variar el arresto domiciliario en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) "ha sido un hecho de justicia" y se mostró agradecida con el magistrado.

Consideró, en esa línea, que el pedido del fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial del caso Lava Jato, era "una locura".

"Estoy agradecida al juez [Jorge Chávez Tamariz], ha sido un hecho de justicia, estoy agradecida porque lo que el señor fiscal [José Domingo Pérez] argumentaba estaba totalmente fuera de contexto. Está bien, yo soy política, pero eso no impide que yo pueda tener amor o cariño por una persona. El señor PPK es una persona de casi 81 años que está solo y que solo tiene a sus amigos", sostuvo en diálogo con RPP Noticias.

"Es una locura poner a exministros como si fueran políticos. Los exministros son personas que están en el sector privado y, claro, nos hemos reunido con él para saludarlo y visitarlo porque mantenemos la amistad. ¿De qué manera él podría influir en política en nosotros?", se preguntó.

El martes, el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial del caso Lava Jato, envió un requerimiento al Poder Judicial para que se varíe el arresto domiciliario por una prisión preventiva debido a que el otrora jefe del Estado (2016 - 2018) habría realizado actividad política tras reunirse con Mercerdes Araoz y otros de sus exministros.

En otro momento, Araoz se refirió a las declaraciones del presidente Martín Vizcarra sobre este tema y dijo creer que el mandatario se demoró en pronunciarse sobre el tema porque "seguramente ha estado con sus actividades". Sin embargo, precisó que él no mantiene una relación de amistad con el otrora jefe del Estado (2016 -2018) como ella.

"Él [Martín Vizcarra] ha estado en sus actividades y no he podido conversar con él. En principio, yo sí respondí de inmediato porque mi afecto por Pedro Pablo Kuczynski es más grande que mi posición política. Él no mantiene la relación con Kuczynski como la mantengo yo. Yo sí tengo una relación de amistad bastante profunda", señaló.

- Diálogo con Pedro Olaechea -

La vicepresidenta cuestionó que el presidente Martín Vizcarra acepte dialogar con el titular del Parlamento, Pedro Olaechea, "sin la posibilidad de plantear opciones diferentes" frente a su propuesta de reforma constitucional para el adelanto de elecciones al 2020.

"No sé cómo [Vizcarra] plantea una negociación sin la posibilidad de plantear opciones diferentes. Yo creo que hay posibilidades de plantear otras opciones. La reunión con Olaechea es un primer paso. Inclusive, si hay que hacer este adelanto al 2020, tiene que haber un nivel de consenso de todas las bancadas", manifestó.

Mercedes Araoz reveló, asimismo, que pese a que las últimas llamadas que le realizó al mandatario no fueron respondidas, este viernes el jefe del Estado le respondió a un mensaje por "era un tema de trabajo".

Finalmente, la también parlamentaria se refirió al despido de su asesor Carlos Paredes. Reveló, en ese sentido, que a este le pidieron en la PCM que revelara conversaciones privadas con ella, lo que consideró "inaceptable".

"Sí me enviaron una carta diciendo quiénes no habían hecho un último informe que lo pidieron a mediados de agosto. Y los únicos que no lo han hecho son dos de mis asesores, una que está en licencia post natal y otro que es Carlos Paredes. Están pidiéndole detalles y hasta conversaciones privadas mías. Me sorprende que estén pidiéndole conversaciones privadas, es inaceptable", indicó.