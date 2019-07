Tubino sobre Araoz: tiene experiencia de gobierno y decisión debe respetar la Constitución

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, afirmó este miércoles que la vicepresidenta Mercedes Araoz es una política con experiencia de gobierno y una persona respetada en el Parlamento, y señaló que cualquier posibilidad de que ella asuma la presidencia de la República tiene que ser respetando la Constitución.

"Ella es una persona que tiene experiencia de Gobierno, es una persona que respetamos en el Congreso y conocemos cómo se desenvuelve y para ella nuestro respeto, cómo no", manifestó a El Comercio.

►“El pueblo nos eligió para llegar al 2021, tanto al Ejecutivo como al Legislativo”

►Mercedes Araoz: las mejores frases de su entrevista con El Comercio

"Pero de ahí, cualquier decisión que se tome tiene que estar enmarcada dentro de lo que la Constitución del Perú dice y se debe respetar", añadió el portavoz fujimorista.

Carlos Tubino comentó así las declaraciones que hizo Mercedes Araoz a El Comercio, en las cuales se pronunció sobre la iniciativa de Martín Vizcarra de un adelanto de elecciones a través de un referéndum para que el mandato actual termine en el 2020 y dijo que, en su opinión, deberían mantenerse en el cargo hasta el 2021.

"Yo no me aferro a un puesto, no tengo una ambición especial. Es más, no es muy grato recibir una papa caliente, la situación sería muy complicada. Muchas cosas pueden pasar en ese momento, hay que ver los escenarios y estudiarlos con tranquilidad. Pero sobre todo vuelvo a insistir, yo personalmente voy a tratar de convencer [a Vizcarra] de que permanezca hasta el 2021, porque creo que es lo más saludable para nuestro país", exclamó la vicepresidenta.

Al respecto, Carlos Tubino consideró que un adelanto de elecciones, tal y como lo ha planteado Martín Vizcarra, perpetúa la crisis actual.

"Efectivamente el pueblo nos eligió hasta este quinquenio. Eso es totalmente cierto y lo que plantea el presidente es prolongar una agonía [...]Lo que plantea el presidente es prolongar una agonía, una agonía que de todas maneras va a tener ciertas implicancias en el desarrollo económico del país y eso es lo que le preocupa a Mercedes Araoz", acotó.