"Cometí un error al relacionar la honradez de un funcionario con su sueldo"

La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, pidió disculpas esta tarde por "relacionar la honradez de un funcionario con el monto de su sueldo" en las declaraciones que realizó en la mañana y reiteró su pedido para que se sinceren las remuneraciones de los congresistas.

"Nunca he pedido aumento de sueldos para los congresistas. Sí que se sinceren las remuneraciones y se acaben las 'asignaciones'. Cometí un error al relacionar la honradez de un funcionario con el monto de su sueldo. Les ofrezco sinceras disculpas", escribió la también congresista de PpK en su cuenta de Twitter.

Nunca he pedido aumento de sueldos para los congresistas. Sí que se sinceren las remuneraciones y se acaben las "asignaciones". Cometí un error al relacionar la honradez de un funcionario con el monto de su sueldo. Les ofrezco sinceras disculpas. https://t.co/j3nniChZsr — Mercedes Aráoz (@MecheAF) 20 de marzo de 2019

Araoz había señalado más temprano que el aumento de sueldos en el Legislativo evitaría que los parlamentarios caigan en “la tentación para los lobbies”.

"Un congresista mal remunerado es la tentación para los lobbies, es la tentación para que alguien haga trampa. Los que no hacemos la trampa, por supuesto, no queremos estar en eso y consideramos que debería haber un pago justo, una buena remuneración”, declaró.

La parlamentaria aseveró que fue malinterpretada y que no pidió un aumento en la remuneración de los parlamentarios, sino sincerar el sueldo que cada legislador recibe.

"No propuse un aumento, me querían poner en la boca la palabra aumento. Yo les dije que no estoy proponiendo un aumento, estoy proponiendo sincerar las remuneraciones. Que todo lo que estamos recibiendo se ponga dentro del marco de lo que es una remuneración por función congresal que es lo que trabajamos", sostuvo en conferencia de prensa.

En esa línea, Mercedes Araoz dijo no tener "ningún problema" para vivir con el sueldo que percibe como legisladores y lamentó que solo destaquen las peleas públicas entre los congresistas.

"Los salarios se bajaron en el 2016, no han tenido incrementos entre estos años, entonces es un hecho fáctico, ha habido inflación. Entonces, no sé si es poco o mucho, yo estoy con mi salario viviendo tranquila, no tengo ningún problema de vivir con mi sueldo. Tengo mis ahorros además", indicó.

"Yo estoy tratando de sacar leyes. Solo se ve que nos estamos peleando en público. En esos debates no me voy a entretener. Lo que tenemos que hacer es trabajar y nuestra dedicación debe ser sincerar los ingresos de los congresistas", añadió.