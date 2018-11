Mercedes Araoz considera que la vocería de la bancada PpK "ha sido penosa"

La vicepresidenta Mercedes Araoz consideró la noche de este domingo que la vocería de Peruanos por el Kambio (PpK) "ha sido penosa para decir lo menos". Aseveró que bajo el actual liderazgo, la bancada oficialista "ha perdido la coordinación" y el equipo técnico que tenía.

"He sido muy crítica y lo he dicho públicamente, que la gestión, el liderazgo de la vocería ha sido penosa para decir lo menos. No ha coordinado, se ha perdido la coordinación, las reuniones de bancada para coordinar hemos perdido el equipo técnico que teníamos", sostuvo en una entrevista con "Punto Final".

Como se sabe, el vocero titular de PpK es Gilbert Violeta y el alterno, Jorge Meléndez.

"Creo que la vocería no ha sido la mejor, creo que debería de cambiar la vocería y habría que tener una disciplina muy fuerte dentro de la bancada [...] No tengo idea de lo que está pasando con él [Violeta], pero lo que sí te puedo decir es que [...] su liderazgo no ha sido el mejor y sí ha afectado a la bancada: la bancada ahora está dispersa", señaló.

Araoz dijo que ella se reúne constantemente con el presidente Martín Vizcarra e intenta enviar su mensaje a la bancada. Lamentó, en esa línea, las dos últimas renuncias a la bancada por Guido Lombardi y Salvador Heresi, el viernes y hoy respectivamente.

"Estamos tratando de coordinar en el camino, yo estoy coordinando lo más que puedo. Hablo mucho con el presidente y trato de llevar el mensaje, pero creo que tenemos que poner un poquito más de disciplina, ¿no? Es un tema que tenemos que trabajar en bancada", indicó.

En otro momento de la entrevista, la también ex primera ministra se pronunció sobre la denuncia constitucional en su contra presentada por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por su participación en la presunta compra de votos para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Para Araoz el titular del Ministerio Público "busca amedrentarla" debido a que es parte de la Comisión Permanente y tendría un voto en una eventual denuncia contra él.

Cuestionó, asimismo, que Chávarry le esté dando un "uso político" a su cargo e intenta perjudicar al presidente Martín Vizcarra denunciando, también, a ex ministros por supuestos delitos en el caso Chinchero.