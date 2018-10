La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, manifestó su convicción en que Fuerza Popular hará un cambio para dejar la confrontación y apostar por un proceso de diálogo con el Ejecutivo, pese a las nuevas conversaciones del chat "La Botica" en las cuales se observan nuevos epítetos contra el Gobierno.

"He tenido oportunidad de conversar con Miguel Torres y su manifiesto es que realmente quieren cambiar, entiendo, porque las circunstancias han cambiado", sostuvo en entrevista con ATV.

Cabe recordar que el parlamentario Miguel Torres asumió hace una semana el cargo de presidente del Comité de Transición de Fuerza Popular, en medio de la crisis que atraviesa el partido ante el proceso que afronta Keiko Fujimori por un pedido de prisión preventiva de 36 meses.

"Hay una voluntad manifiesta, vamos a escucharlos y vamos a buscar salidas. Yo creo que con Miguel Torres, con quien he podido conversar, he tenido un diálogo sincero. No creo que me esté mintiendo", añadió Mercedes Araoz.

Recalcó, sin embargo, que este cambio aún no empieza puesto que "sus discursos todavía no reconocen sus faltas" y "dicen que la guerra la han hecho otros".

Esta mañana el diario El Comercio reveló nuevas conversaciones del chat "La Botica" de Fuerza Popular, donde se observa coordinaciones sobre el debate de acusación constitucional contra el ex juez supremo César Hinostroza y contra el legislador Héctor Becerril; así como el debate de los proyectos de reforma constitucional planteados por el presidente Martín Vizcarra.

"Ahora solos hemos blindado a Hinostroza", escribió en un momento Alejandra Aramayo, mientras que el legislador Héctor Becerril llegó a lanzar un insulto contra el gobierno y el referéndum en otra oportunidad.

Por otro lado, Mercedes Araoz insitió en que el Congreso de la República no dilate más el proceso de acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

"[Pedro Chávarry] es un actor político. Entonces si el señor quiere ser político, que participe en las elecciones. Pero que no use la fiscalía como un instrumento político", apuntó la también congresista de Peruanos por el Kambio (PpK).