La vicepresidenta de la República y congresista, Mercedes Araoz, afirmó que "no cree" que existan más renuncias de la bancada de Peruanos por el Kambio, tras la última salida del parlamentario Pedro Olaechea.

"No, no creo [que se produzcan otras renuncias]. En este momento no. Estamos trabajando en unidad y en el trabajo de coordinación", señaló en diálogo con El Comercio.

La ex primera ministra sí reconoció que no existe un voto unificado en la bancada oficialista, como se evidenció en la suspensión de Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. Pedro Olaechea fue el único oficialista que votó a favor. Araoz contó que "conversarán" sobre ello.

"Los votos tenemos que tratar de hacerlo lo más unificado. Hay un reglamento que dice cuáles son los criterios de voto singular, en casos donde hay un tema de conciencia y una cosa así. Cuando hay un sustento técnico tratemos de votar en igualdad de condiciones, pero igual, es cierto, sí estamos [con votos singulares]", dijo Mercedes Araoz.

Respecto a un posible llamado de atención a Olaechea por haber votado distinto a la bancada en el caso de Kenji Fujimori, la parlamentaria remarcó que no habían conversado con él y que tampoco habían hablado de una suspensión por no respetar el acuerdo.

Mercedes Araoz precisó que Olaechea no estuvo en las reuniones en las que Peruanos por el Kambio definió cuál sería la posición en el pleno y que estaba "participando menos". Lamentó que haya tomado la decisión de renunciar sin haber conversado antes.

"El reglamento es igual para todos y todavía no habíamos conversado del caso de su forma de votar. Él no participó en las reuniones donde se tomaron ciertas decisiones de votación y no tengo mayor detalles, estaba participando menos. [...] No habíamos hablado de una sanción ni nada por el estilo", agregó.

Más en Política...