Mercedes Araoz crítica a partido PpK por tergiversar sus palabras sobre Prialé

La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, cuestionó al Comité Ejecutivo Nacional del partido Peruanos por el Kambio por tergiversar sus declaraciones sobre Marco Prialé Marquina, quien, de acuerdo a Canal N, gestionó ante una empresa vinculada al ‘club de la construcción’ un aporte de US$100 mil para la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en el 2016.

Según informó el programa “2019”, un aspirante a colaborador eficaz indicó que tras la primera vuelta de las últimas elecciones, Prialé Marquina le pidió a Rodolfo Prialé de la Peña “que hablara con alguna de las empresas del ‘club’ para que hicieran un aporte a la campaña” de Kuczynski Godard.

La misma persona afirmó que se concretó el donativo de la empresa CASA en una reunión en la casa de PPK en la que también participaron el actual mandatario Martín Vizcarra, quien era en ese momento jefe de la campaña, y el ex ministro de Trabajo Alfonso Grados, “como secretario de economía”.

Por medio de un comunicado, difundido por el congresista Salvador Heresi, el CEN de Peruanos por el Kambio consideró “grave” que Araoz Fernández haya dado fe de este “aporte comprometedor”.

Posición del CEN de ⁦@PartidoPPK⁩ por denuncia de eventual aporte de Mafia del Club de la Construcción a la Campaña Presidencial 2016. ⁦@JuanSheput⁩ ⁦@gilbertvioleta⁩ pic.twitter.com/uxZvyMqiZz — Salvador Heresi (@SalvadorHeresi) 12 de febrero de 2019

La ex jefa del Gabinete Ministerial precisó que ella no corroboró la declaración hecha por el aspirante a colaborador eficaz.

“Yo nunca di fe de eso, yo dije que [Prialé Marquina] pudo haber dado donaciones [a título personal], de lo que sé el señor apoyó con donaciones, nos prestó, en la época del trabajo de los personeros, cuando yo estaba de directora, 10 laptops, que luego le fueron devueltas”, manifestó Mercedes Araoz en diálogo con El Comercio.

Araoz dijo que no sabe si Prialé Marquina, quien perteneció al comando de personeros de PpK en las elecciones del 2016, aportó dinero a la campaña de Kuczynski.

La también congresista opinó que hay “mala intención” en el comunicado del CEN de Peruanos por el Kambio, porque están tergiversando las declaraciones que dio anoche en Canal N.

“A mí me suena a mala intención, la verdad nunca dije eso, ahí están las grabaciones, yo dije que [Prialé Marquina] pudo haber dado, de repente no fui precisa, pero nunca dije que dio ‘aportes comprometedores’ ni tampoco hablé de esa supuesta reunión [en la casa de PPK], yo no he estado metida en la actividad de recaudación”, subrayó.

Para finalizar, Mercedes Araoz dijo que está a favor de que se forme una comisión en el Parlamento que investigue los vínculos del ‘club de la construcción’.

“Que hagan todas las comisiones investigadoras […] Pero quiero precisar que jamás afirmé que hubo ese aporte [de la empresa CASA], desconozco que haya habido aportes de esa naturaleza. Esto está en la fiscalía, los colaboradores eficaces deben dar pruebas de lo que están diciendo, en mi caso yo no estuve involucrada de ninguna manera”, acotó.

Los datos

El presidente Martín Vizcarra negó este martes que él haya manejado las finanzas del partido PpK. “Nuestra participación ha sido exclusivamente de carácter político, eso lo hemos dicho y lo ratificamos”, refirió al ser consultado sobre el presunto aporte de una empresa del ‘club de la construcción’.

El ex ministro Grados rechazó haber recibido dinero de la empresa CASA.