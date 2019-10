Mercedes Araoz, quien el lunes juró como presidenta en funciones por encargo del Congreso, descartó formar un gabinete paralelo y aseguró que respetará un eventual fallo del Tribunal Constitucional respecto a la legalidad de la disolución del Parlamento dispuesto por el presidente Martín Vizcarra.

“Lo justo es que quien dirima sea el Tribunal Constitucional y cualquiera sea el resultado tendremos que respetarlo por supuesto”, expresó a la agencia Reuters.

Horas antes, la Secretaría General de la OEA emitió un comunicado en el que precisaba que correspondía al TC pronunciarse sobre le legalidad de las decisiones de las instituciones peruanas, en alusión al Congreso y el Ejecutivo.

Mercedes Araoz anotó que aceptó el encargo del Congreso por sus “principios y respeto de las instituciones”.

Dijo, además, que buscará dialogar con Martín Vizcarra para encontrar una salida a la crisis constitucional.





“No he hablado con él (presidente Vizcarra). Me encantaría hablar con él pero el señor Vizcarra ha dado una instrucción, así me han informado, de que no puedo entrar a Palacio de Gobierno”