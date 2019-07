Araoz descarta presión de Del Solar a Sánchez por caso de Salaverry en Ética

La primera vicepresidenta de la República y congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), Mercedes Araoz, descartó que haya existido alguna intensión de presión por parte del primer ministro Salvador del Solar para postergar el debate de la denuncia contra el titular del Congreso Daniel Salaverry en la Comisión de Ética.

El último domingo, la presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Janet Sánchez, quien renunció a la bancada de Peruanos por el Kambio, aseguró que el jefe del Gabinete Ministerial le sugirió a través de una llamada telefónica postergar el debate de la denuncia contra Daniel Salaverry por firmar informes de semana de representación con datos falsos e imágenes manipuladas.

"Conversamos con el premier [Del Solar] y él creyó conveniente que este caso se podía ver después de la cuestión de confianza. Fue por teléfono, conversamos al respecto. Yo le dije que ya no dependía de mí, sino de una votación. La presidencia no decide sola, entonces, eso ocurrió", sostuvo Sánchez en una entrevista con "Panorama".



Al respecto, Mercedes Araoz indicó a El Comercio que del Solar solo mencionó que la oportunidad para ver el caso del titular del Legislativo era complicada, porque se estaba a vísperas de la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo. Sin embargo, descartó que esto haya tenido alguna intensión de presionar a la presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria.

“Yo la apoyé diciendo que ella siempre actuaba con completa independencia de la propia bancada”, agregó.

En otro momento, Araoz aseguró que el jefe del Gabinete le respondió a Janet Sánchez que respetaba sus decisiones y su independencia.

Cabe recordar que el primer ministro Salvador del Solar reconoció anoche que sí le sugirió a la titular de la Comisión de Ética Janet Sánchez postergar el debate del informe que recomendaba suspender por 120 días al presidente del Congreso Daniel Salaverry.

Explicó que dicho pedido se dio por la "oportunidad" de discutir este caso en el marco de la presentación de la cuestión de confianza ante el Parlamento a inicios de junio.

"He escuchado las declaraciones de la congresista Janet Sánchez y es cierto, pero no tiene que ver nada con lo que propones [que sea ilegal]. Lo que no ha dicho [la parlamentaria] es que yo era absolutamente respetuoso de su independencia en la decisión que tomen", sostuvo del Solar en una entrevista con "Cuarto Poder".