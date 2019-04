Mercedes Araoz afirma que detención de PPK es un "atropello al proceso de  investigación"

La vicepresidenta de la República Mercedes Araoz aseguró estar sorprendida por la orden de detención preliminar que dictó el Poder Judicial contra el ex presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y consideró que no se justificada la medida por tratarse de una persona mayor de edad que siempre ha colaborado con las investigaciones.

"Esto realmente me sorprende y me parece que es un atropello al proceso de la investigación. Él (PPK) no ha hecho nada, ha cumplido todo el proceso de investigación y ha dado toda la información necesaria", dijo en declaraciones a Canal N.

Mercedes Araoz detalló que la última vez que se comunicó con el ex jefe de Estado fue en el transcurso del último fin de semana.

"El presidente (PPK) está en su casa todos los días. Hablé con él el fin de semana, pero él está sometido a todas las investigaciones y dando toda la información que es necesaria", subrayó la también congresista de Peruanos por el Kambio.

Mercedes Araoz consideró como una medida excesiva que esta detención preliminar incluya, no solo a PPK, sino a su secretaria Gloria Kisic y a su chofer José Luis Bernaola.

"Ahora cualquier funcionario, por tomar decisiones, va a terminar preso. Yo estoy preocupada por cualquier cosa que haga un funcionario público", concluyó.

El Poder Judicial dictó una detención preliminar por diez días contra PPK como parte de las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos cometido en el marco de las investigaciones del Caso Odebrecht.