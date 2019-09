Mercedes Araoz: “El diálogo tiene que seguir”

Ayer, por primera vez desde que el mandatario Martín Vizcarra anunció su proyecto de adelanto de elecciones, la vicepresidenta Mercedes Araoz –quien discrepa de esa iniciativa– quedó a cargo del Despacho Presidencial. Esto debido al viaje de Vizcarra a Colombia, donde participó en la denominada Cumbre Presidencial por la Amazonía.

En las horas que Vizcarra estuvo fuera, la vicepresidenta sostuvo una reunión de coordinación con el primer ministro Salvador del Solar y atendió asuntos de su oficina. “No hubo ningún documento de despacho a firmar”, comentó una fuente cercana. En anteriores ocasiones, a ella le tocó suscribir declaratorias de emergencia, por ejemplo.

Una anécdota que conoció este Diario es que entre los asistentes a las visitas guiadas de ayer en Palacio estuvieron dos amigas de la vicepresidenta y el papá del primer ministro Del Solar, a quienes Araoz se acercó a saludar.

Más temprano, ella fue al Congreso para recibir a representantes de federaciones indígenas de Loreto, que también le encargaron algunos pedidos a Del Solar. Con este último estuvo en contacto para cualquier eventualidad en relación con su encargo del Despacho Presidencial.

Desde allí respondió a la broma de un legislador respecto a que podría hacer cambios en el Gabinete. “Eso sería actuar irresponsablemente, yo no voy a hacer eso”, dijo sonriente.

—“Actitudes equivocadas”—

En el Parlamento, Araoz también se pronunció en contra de los recientes acuerdos de la Comisión de Fiscalización, como investigar los casos Conirsa y Chinchero, a las empresas encuestadoras y hasta el mensaje presidencial de 28 de julio (aunque luego la legisladora Janet Sánchez pidió que se reconsiderara la votación de este tema).

Al respecto, Araoz señaló: “Hay algunas actitudes que sí son equivocadas, pero que no justifican un adelanto de elecciones porque hay que darle seguridad jurídica al país”.

La también congresista insistió en que no debemos generar precedentes nefastos, “como que un día no nos gusta, recortamos el mandato, otro día nos gusta, alargamos el mandato”. Esto lo dijo en alusión al proyecto del Ejecutivo.

En ese sentido, aseveró que “el diálogo tiene que continuar” y que es “fundamental” apoyarlo. Además, reiteró su propuesta de un “pacto de gobernabilidad” que nos “lleve con tranquilidad” hasta el 2021.

En relación con las indagaciones del mensaje a la nación y la labor de las encuestadoras, dijo que “son exageraciones de algunos congresistas”. Pidió no “mezclar” a todos los legisladores porque “no necesariamente estamos de acuerdo”.

“Investigar a las encuestadoras, ¿qué sabemos nosotros de hacer encuestas?”, señaló.

Agregó que estas tienen las capacidades técnicas y son empresas serias. “Hay que respetar el trabajo tanto de las encuestadoras como de la prensa. No hay que matar al mensajero”, manifestó.

En resumen, consideró que no es bueno que la Comisión de Fiscalización vaya más allá de su función de control.

En otro momento, felicitó al expresidente del Congreso Daniel Salaverry y al líder del Partido Morado, Julio Guzmán, por sus intenciones de postular a la presidencia.

“[...] Obviamente, no me gustan las marchas contra la institucionalidad. Si de arranque empiezan diciendo que no va a haber institucionalidad en el país, no luce muy bien. En el caso de los demás candidatos, bienvenidos sean para cualquiera sea el momento, en el 2020 o el 2021”, puntualizó.