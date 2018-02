Mercedes Aráoz, presidenta del Consejo de Ministros, cuestionó a quienes respaldan una moción de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynksi (PPK), incluyendo al escritor Mario Vargas Llosa, quien señaló que el mandatario debería ser removido del cargo en caso se encuentren pruebas de corrupción en su contra.

Según la primera ministra, hay una "incoherencia" entre quienes respaldaron a PPK ante la primera moción de vacancia que fue debatida y rechazada en diciembre del 2017 y quienes ahora la promueven pese a que no hay pruebas que incriminen al presidente.

"No hay pruebas y partir de que me da cólera porque dio el indulto humanitario [a Alberto Fujimori], como tengo rabia ante eso, no comparto otra vez la democracia. Eso es la incoherencia", comentó Aráoz en una entrevista a ATV.

La titular de la PCM respondió así a las declaraciones que dio Mario Vargas Llosa a El Comercio, en las cuales dijo que "hay que apoyar" la presión para una renuncia o una vacancia "si se prueba" que PPK se vio beneficiado por las licitaciones a Odebrecht cuando era ministro de Economía o presidente del Consejo de Ministros.

El escritor también calificó como "mentiroso" a PPK por el indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori. "Es un mentiroso, sin ninguna duda, que ha decepcionado a muchísima gente. Entre ellos, amigos suyos como yo", señaló a este Diario.

"Antes defendían la democracia y estaban a su lado [de PPK], pero como ahora dio el indulto humanitario, ya no le creo. Un indulto humanitario ahora se cobra de esa manera", manifestó Mercedes Aráoz.

Para la primera ministra, la oposición está buscando usar "mecanismos constitucionales" para crear una fórmula de destrucción.

"Lo que están buscando es que, quien sea presidente, si es Martín Vizcarra o yo o quien fuere, tenga una espada de Damocles para usarlo de marioneta. ¿Eso es hacer política en serio? Eso no es defender la democracia", comentó ante las voces que respaldan una vacancia presidencial.

En ese sentido, reiteró que, en caso de que PPK sea vacado, tanto ella como Martín Vizcarra renunciarían a sus cargos como vicepresidentes para convocar a nuevas elecciones.

