La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, exhortó a la bancada de Fuerza Popular que cumpla con los plazos que los portavoces del Congreso acordaron para que los cuatro proyectos de reforma constitucional presentados por el Ejecutivo puedan ser aprobados antes del 4 de octubre para llegar al referéndum este año.

"Espero que el fujimorismo no haga trucos. Es difícil a veces confiar pero esperamos que cumplan con su compromiso", señaló Araoz desde Palacio de Gobierno en declaraciones a Canal N.

La congresista, quien ha asumido el despacho presidencial por el viaje de Martín Vizcarra a Estados Unidos y Canadá hasta el 29 de setiembre, recordó que los voceros de todas las bancadas decidieron, hace exactamente una semana, que se revisarían las cuatro reformas para llegar a un referéndum en diciembre.

"Hay compromisos que se cumplen y estoy convencida de que el compromiso que se hizo acá, en Palacio de Gobierno, se va a llevar a cabo. La mayor parte de las bancadas que estuvieron aquí vinieron con buena fe y con toda la intención de avanzar en esa dirección", recordó Mercedes Araoz.

La parlamentaria de Peruanos por el Kambio también recordó que la Junta de Portavoces fue la que estableció como fecha límite el 4 de octubre, fecha que se deberá cumplir a pesar de que no se puso el plazo por escrito en el documento que firmó el Congreso tras la aprobación de la cuestión de confianza que planteó el primer ministro, César Villanueva.

"No se podía poner (los proyectos de reforma) porque el mandato constitucional no es imperativo en el sentido de hacer leyes [...] Pero creo que ese compromiso no puede fallar dado que se ha dicho que se ha dado la confianza por las políticas públicas que incluyen luchar contra la corrupción y reforzar la institucionalidad", manifestó.

Mercedes Araoz aseguró que, a pesar de la ausencia del presidente Martín Vizcarra a lo largo de esta semana, la bancada de Peruanos por el Kambio seguirá trabajando para que avance el proceso para aprobar las cuatro reformas constitucionales.

"Vamos a contribuir, a través de mi bancada, para que los proyectos de ley que ha hecho el Ejecutivo se debatan adecuadamente y se sustenten para que puedan ser aprobados antes del 4 de octubre, como fue el compromiso que se hizo con el presidente Martín Vizcarra", aseguró.

Hasta la fecha, el pleno del Congreso solo ha aprobado uno de los cuatro proyectos de reforma constitucional, el referido a modificaciones dentro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Falta debatir la bicameralidad, la no reelección de congresistas y la fiscalización de partidos políticos.