Mercedes Aráoz: “Yo no voy a ser nunca enemiga del Apra”

La jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz, negó que la designación de Javier Barreda como titular de Trabajo signifique “declararle la guerra” al Partido Aprista, tal como aseveró hoy el congresista Mauricio Mulder, presidente de la comisión política de esa agrupación.

“De mi lado, yo no voy a ser nunca enemiga del Apra, como tampoco lo quiero ser de ningún partido político […] He tenido conversaciones múltiples con Javier [Barreda], porque somos amigos personales”, indicó Aráoz en diálogo con América Noticias.

La primera ministra reconoció que tuvo una conversación previa con Mulder respecto del Gabinete, pero destacó: “Quizá no lo entendí bien, entendí que no podía convocar a directivos del Apra, pero le pregunté si pueden ser otros: técnicos, actores. Me dijo que no hay problemas”.

A juicio de Mercedes Aráoz, el su Gabinete hay espacio para “técnicos calificados”. “El Partido Aprista ha sido perseguido, hay gente muy buena, técnica como los dos que he convocado, que vale la pena que actúen en el Estado”, agregó.

“Yo creo firmemente que podemos ampliar las posibilidades de atender a la población con más gente dando más ideas, con gente que venga de otros partidos, de otras áreas de la población, aunque hayan criticado al gobierno también”, refirió Aráoz.

Más temprano, Barreda reconoció la veracidad del mensaje que envió hace días a cinco miembros “de alta jerarquía” del Apra en el que criticaba al gobierno del que ahora es parte.

–Expulsados–

El ingreso al Gabinete de Barreda y Salinas, quien estaba inscrito en ese partido, ocasionó furibundos tuits de la Comisión Política del Apra que preside el congresista Mulder, en los que se anunciaba sus expulsiones “inmediatas y definitivas”. Ambos, sin embargo, habían solicitado licencia de su militancia.

Barreda, ex viceministro de Promoción del Empleo en el segundo mandato de Alan García, juró como ministro de Trabajo en lugar de Alfonso Grados. Esta cartera tiene a su cargo la organización de la visita del papa Francisco a nuestro país, que se concretará la próxima semana.

Salinas, ex secretario de Coordinación del Consejo Nacional de Salud, reemplazó a Fernando D’Alessio en la cartera de Salud.

