La primera ministra Mercedes Aráoz reapareció en una conferencia de prensa tras los recientes cuestionamientos al gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por el indulto humanitario al ex mandatario Alberto Fujimori.

En esa conferencia, Aráoz leyó un pronunciamiento en el que aseguró que, pese al “aparente silencio” del Gabinete, sus integrantes han seguido trabajando. Respecto al indulto, sostuvo que no fue una decisión repentina, pues Kuczynski ha estado evaluando la salud de Fujimori en los últimos meses, como lo ha manifestado ante la prensa nacional y extranjera en diferentes momentos.

Asimismo, recordó que en anteriores oportunidades afirmó que el indulto a Fujimori no fue parte de la agenda de su Gabinete —lo que ratificó hoy—, pues esa decisión correspondía solo al jefe de Estado.

“Soy una persona íntegra, siempre he seguido una línea de trabajo enfocada en la gente. Ni yo ni ningún miembro de mi Gabinete o de la bancada oficialista participó en negociación alguna a cambio del indulto humanitario durante la moción de vacancia”, señaló. Agregó que en los acercamientos a las diferentes bancadas en ese proceso de la semana pasada la intención fue defender la Constitución y el debido proceso.

Tras considerar que en la lucha contra el terrorismo en la década de 1990 “todos perdimos”, informó que hoy se firmó un decreto supremo en sesión del Consejo de Ministros que incorpora el pago de reparaciones por más de S/ 33 millones para las víctimas individuales y colectivas.

—Insistirá en diálogo con víctimas—

También se aprobó el plan nacional por derechos humanos, que busca prestar más atención a las poblaciones más vulnerables de país.



“Nosotros no vamos a cejar en ese compromiso de defensa plena de los derechos humanos. Pero queremos la reconciliación. Queremos un país en paz, un país que honestamente vea que el pasado doloroso tiene que comenzarse a curar”, refirió.

En esa línea, recordó que familiares de víctimas del terrorismo y violaciones a los derechos humanos solicitaron una reunión previamente que no se pudo realizar. Sin embargo, dijo mantener la intención de diálogo.



“Vamos a insistir en esa conversación. A los familiares de las víctimas les decimos que nuestras puertas están abiertas para seguir conversando, para seguir hablando en una total reconciliación de nuestro país. Y serán escuchados para que el Estado pueda seguir asistiéndolos y acompañándolos en lo que sea necesario”, dijo finalmente.



—“Son coincidencias”—

A su turno, el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, reiteró que no hubo negociación alguna por el indulto a Alberto Fujimori a cambio de que PPK no sea vacado por el Congreso la semana pasada.



Reconoció además la rapidez en el proceso, pero refirió la intención de que otros similares se resuelvan también en corto tiempo.



“Las coincidencias son lamentables […] No hay cuestiones ocultas, hay una serie de coincidencias, es correcto”, manifestó el ministro de Justicia señalando que el procedimiento ha sido adecuado.