La Fiscalía de la Nación archivó la denuncia que se había presentado contra la entonces vicepresidenta Mercedes Araoz por jurar como presidenta de la República encargada por el Congreso de la República, luego que el mandatario Martín Vizcarra, disolviera el Parlamento, el 30 de setiembre del 2019.

Según la denuncia, presentada en aquel momento con varios congresistas, Araoz, el expresidente del Congreso Pedro Olaechea y a la exlegisladora Milagros Salazar , debían ser investigados por los presuntos delitos de conspiración, nombramiento ilegal, usurpación, abuso de autoridad, asociación ilícita para delinquir, atentado contra la soberanía nacional, y contra la fe pública.

Según la denuncia, se habría incurrido en una presunta usurpación de funciones por irrogarse la condición de congresistas después de la disolución y en esa condición declararon la “incapacidad temporal” del mandatario.

-Contexto-

Según el documento fiscal al que accedió El Comercio, la denuncia contra los exfuncionarios se produjo “en un contexto de tensión política” crítica entre el Ejecutivo y el Congreso. Ello, debido a que el 30 de setiembre del 2019, cuando el Congreso iniciaba la elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC), el presidente Martín Vizcarra anunció la disolución del parlamento.

La disolución, se recuerda en el documento, se produjo luego que el Congreso denegó de manera “fáctica” la cuestión de confianza que había plantado Vizcarra debido al proceso de selección de los magistrados del TC. Esto último, llevó a que el caso sea analizado por el TC vía un demanda de conflicto competencial que declaró constitucional la disolución del Congreso.

Como segundo punto, se anota, el Ministerio Público no puede estar ajena a la dicha coyuntura de orden político, por ello se concluye que al no haberse realizado ningún acto funcional por parte de Araoz Fernández, esta no habría incurrido en ningún acto delictivo.

“La (ex)segunda vicepresidenta juramentada, no ejerció ninguna función y ‘renunció’ al cargo antes de realizar acto oficial alguno. Desde el punto de vista, las conductas atribuidas, no tuvieron una afectación concreta al bien jurídico protegido”, se indica.

En esa línea, la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos , resolvió no haber mérito para promover investigación preliminar contra Mercedes Araoz, Pedro Olaechea, Milagros Salazar y los que resulten responsables por la comisión de los delitos de usurpación de funciones, conspiración, nombramiento ilegal, abuso de autoridad, asociación ilícita para delinquir, atentado contra la soberanía nacional, y falsificación de documentos en agravio del Estado.

La decisión fue tomada en marzo de este año, días antes de la entrada en vigencia del Estado de Emergencia.

