La jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Araoz, criticó al congresista fujimorista Miguel Torres, quien dijo que el Gobierno no debe presionar ni apurar al Parlamento por la aprobación del proyecto de ley que reemplaza al Decreto de Urgencia 003, a fin de garantizar una futura reparación civil de Odebrecht y otras empresas implicadas en pagos de sobornos.

“Esa es la verdad de las cosas, nos les apura, no les interesa el país, les interesa más bloquear cualquier posibilidad de recuperación del país. No les importa con tal de que ellos tengan el poder”, manifestó en declaraciones a la prensa al ser consultada sobre este tema.

Araoz calificó de “lamentables” las expresiones de Torres sobre “un tema que es de urgencia nacional”.

“Eso es el señor Torres, lamento que lo haya dicho así”, expresó.

La ampliación del D.U. 003 vence el próximo martes 13 de marzo.

La primera ministra dijo que hay preocupación en el Gobierno, porque “no podemos dejar que la actividad económica se paralice”.

De otro lado, Mercedes Araoz señaló que el Ejecutivo respeta la independencia del Ministerio Público, pero refirió que le llamó la atención de que todos los medios de comunicación supieran lo que habría dicho el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata cuando aún no había terminado el interrogatorio.

Consideró que los ciudadanos merecen “una investigación limpia y que no sea contaminada por temas políticos”.

Araoz aclaró que el presidente Pedro Pablo Kuczynski no ha minimizado la eficacia que tiene la colaboración eficaz, pero recordó que no lo dicho por Barata debe ser contrastado y no debe ser usado de manera política.

Sobre el nuevo proceso de vacancia contra PPK, que es promovido por la oposición, Mercedes Araoz aseguró que ello “no contribuye a la gobernabilidad del país”.

“Es una amenaza permanente que le hace mucho daño a un país que desde el 2000 está en democracia y si se está planteando una incapacidad moral permanente sobre la base de algo que ya se debatió tantas veces y siempre usando falsedades”, acotó.