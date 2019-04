Araoz: "Yo no he firmado nada que beneficie a ninguna empresa"

La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, aseguró este viernes que nunca ha firmado algún decreto o documento que beneficie a alguna empresa desde el sector público.

Explicó que el decreto de urgencia N° 039-2010 que suscribió cuando era ministra de Economía y Finanzas durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) se hizo para modernizar el puerto del Callao al propósito de los Tratados de Libre Comercio (TLC) suscritos durante dicha gestión.

►Un Gabinete sin entusiasmo: el voto de confianza a Salvador del Solar



►Gabinete de Del Solar logró confianza con menos votos a favor que antecesores



"Yo no he firmado nada que beneficie a ninguna empresa. Lo que hemos firmado en ese decreto de urgencia es autorizar a Pro Inversión a contratar estudios de investigación y consultorías para poder determinar cuál es el proceso de promoción de inversión privada en el puerto del Callao", sostuvo en una entrevista con el programa "2019" de Canal N.

"Si eso no hubiera pasado, hoy día no estaríamos exportando 50 mil millones de dólares en exportación. Nosotros firmamos una buena cantidad de TLC, cómo hacíamos para exportar. Esto ha hecho que el Perú esté en el mapa y sea un hub logístico en Sudamérica", señaló.

Como se recuerda, el viernes 29 de marzo el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia informó, a través de las redes sociales del Ministerio Público, que citó Mercedes Araoz este viernes 5 de abril para que declare como testigo sobre la emisión del Decreto de Urgencia N° 039-2010, que suscribió en su condición de titular del sector Economía y Finanzas.

Al respecto, la también parlamentaria de Peruanos por el Kambio manifestó su molestia porque el fiscal haya hecho público que la iba a interrogar y consideró que el papel de un testigo debe ser tratado con reserva.

"Creo que un testimonio tiene que ser reservado y cuidado porque es parte del proceso, de un buen proceso. Solamente el hecho de publicitar que iba a hacerme un interrogatorio. Ningún fiscal que yo he recibido ha hecho eso, de publicitar de que iba a tomar mi testimonio", indicó.

"No me parece que [el fiscal Abia] haya publicado en Twitter [que me iba a interrogar]", subrayó.