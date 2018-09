La vicepresidenta de la República y congresista de Peruanos por el Kambio, Mercedes Araoz, da detalles de las conversaciones con los grupos políticos sobre el referéndum y la reforma política y del sistema de justicia. También habla de su relación con el presidente Martín Vizcarra.

—¿Qué tal la reunión con Pedro Pablo Kuczynski y el presidente Vizcarra?

Fue una linda reunión, digamos de confraternidad. Volvimos a sentirnos como en los buenos tiempos del trabajo conjunto, conversando de temas de fondo y cómo apoyar estas iniciativas importantes de reforma...

—¿De quién fue la iniciativa de la reunión?

De Martín Vizcarra. Saliendo del evento de la Confiep Diálogos para el Desarrollo, me dice: “Acompáñame, nos vamos a Choquehuanca”. Fue sorpresa, inclusive para el presidente [Kuczynski], que estaba muy sport cuando nos recibió.

—¿Eso significa que ya está reconciliada con el presidente Vizcarra?

Yo nunca me peleé con Vizcarra.

—Bueno, lo acusó en buena cuenta de conspirar...

Nunca lo acusé de conspirar. Yo pensaba que si vacaban al presidente, lo correcto era la renuncia. Yo valoraba también sus opiniones y él las mías. Es más, yo le escribía y conversábamos, recomendándole que marcara una distancia con los temas de la vacancia, pero nunca le dije: “Renuncia”.

—Da la impresión de que el acercamiento a Vizcarra se produjo después de que rompiera fuegos con el Congreso, con Fuerza Popular, a partir del 28 de julio...

No, no, no. Nuestras conversaciones han sido anteriores. Desde el primer día que él llegó al gobierno. Hemos conversado varias veces. Yo tengo una oficina en Palacio, él me ha buscado, hemos conversado, y he estado en sus oficinas varias veces. Teníamos una relación de trabajo entre los dos. Hemos conversado también preparando las reuniones de bancada.

—¿Es verdad que en esta última reunión de bancada se pidió la salida del presidente del Consejo de Ministros?

Hubo opiniones sobre por qué el primer ministro no salió más fuerte en las entrevistas que dio. Solo una persona habló de salida, pero el resto intervino para decir que tenemos que salir con mayor fuerza en la defensa de las estrategias que tiene el presidente en materia de la lucha frontal contra la corrupción.

—¿A Villanueva se lo señalaba que era muy débil con la oposición?

No, que nos sorprendió un poco que no fue claro en la explicación cuando respondió a la pregunta sobre las reuniones del presidente con Keiko Fujimori... Pero creo que es su estilo de hablar nomás. Yo sí dije, por ejemplo, que las conversaciones con otras fuerzas políticas no están negadas. Es más, nosotros sí hicimos una recomendación al presidente de que hable con otras fuerzas políticas.

—¿Por eso fue que el presidente salió ese mismo martes a decir que había que pulir las aristas que causan desencuentro con la oposición?

Yo no sé, pero él escuchaba nuestros comentarios sobre los proyectos, las cosas que podíamos mejorar; él está dispuesto a escuchar y también a escuchar a otras fuerzas políticas para recibir aportes, sin tergiversar lo esencial. Eso es parte del accionar demócrata.

—¿No sería bueno que se reúna con Keiko Fujimori para consolidar el referéndum?

Eventualmente sí, y abiertamente que empiece con las bancadas para pavimentar el camino para hablar luego con los líderes políticos.

—La fuerza decisiva en el Congreso y que podría dilatar las cosas es Fuerza Popular. En ese sentido, ¿no sería bueno que convoque a Keiko Fujimori?

Como bancada hemos recomendado que hable con todas las fuerzas políticas y creo que tiene la intención de hacerlo.

—¿Qué mejoras ha propuesto la bancada de PpK a los proyectos de reforma?

Hay temas que pueden ir en leyes orgánicas de desarrollo constitucional, y que no tienen que estar en la Constitución.

—¿Por ejemplo?

El número de congresistas o de miembros del Senado o del Parlamento. La Constitución consagraría la bicameralidad, pero el número de congresistas no tiene que estar en la Constitución, porque debe ajustarse según los cambios demográficos.

—¿Están de acuerdo ustedes con la no reelección de congresistas?

Sí, no reelección inmediata, pero sí después de un período.

—Pero el problema es que eso corta cualquier carrera política de personas de buena fe y corta la posibilidad de tener una clase política consolidada...

Hay varias alternativas de carrera política. Una es que esa persona pudiera pasar de diputado al Senado, por ejemplo. Un político puede pasar de alcalde a gobernador, a diputado y a senador. Yo creo en las posibilidades políticas de ir renovando a nuestros congresistas.

—En el proyecto se elige a senadores en macrodistritos sin voto preferencial, pero a los diputados se los elige en microdistritos binominales con voto preferencial. Absurdo. Se reedita la lucha fratricida.

Por eso vuelvo a decir: esos temas podrían ser trabajados en una ley de desarrollo constitucional. Porque, por ejemplo, los microdistritos y los macrodistritos electorales tienen mucho sentido, pero podríamos incluir el distrito único nacional para que haya un balance, tener las dos cosas, ¿no?

—¿Distrito único en el Senado?

En el Senado, una combinación de macrodistritos con distrito nacional único. En otros países hay eso. En México, por ejemplo, combinan el uninominal y el regional. Se necesita un balance.

—¿Y eso lo están trabajando ustedes internamente?

Sí, pero la idea sería plantear un artículo 90 bastante más simple y dejar esos temas para una ley orgánica. Y también lo hemos estado conversando con las otras bancadas, las que votamos por la lista alterna encabezada por Víctor Andrés García Belaunde, para ver de hacer una reformulación que permita ir rápidamente a un referéndum para los temas más sustanciales y salir con una buena propuesta de ley orgánica que acompañe al proceso. Y lo mismo pasa en el tema del Consejo Nacional de la Magistratura: está la reforma constitucional pero también todos los otros proyectos de ley planteados por la Comisión Wagner que complementan la reforma constitucional.

—¿Hay un clima de colaboración con Fuerza Popular en la Comisión de Constitución? ¿Se va a poder llegar a diciembre?

Esperamos que escuchen nuestras voces, ¿no? Porque todas las otras bancadas estamos tratando de encontrar una salida para pasar al referéndum, no es imposible.

—¿Pero cómo ve la actitud de Fuerza Popular?

Difícil, ¿no? El miércoles hubo una invitación para ver el tema de la Reconstrucción con Cambios, y la hicieron larguísima, cuando normalmente son sesiones de reporte nada más. Largos debates que no llevaron a nada.

—He leído declaraciones de voceros de Fuerza Popular que señalan que en la reunión de bancada del martes habían acordado acelerar las discusiones para tratar de llegar en diciembre al referéndum.

Me parece fabuloso. Yo no he hablado con ellos de ese tema. Pero si hay esa voluntad de acelerar, realmente los felicito porque sí es bueno que podamos avanzar. Como le digo, hemos estado coordinando con otras bancadas para hacer propuestas alternativas que faciliten el proceso y nos ayuden a llegar a tiempo a las fechas programadas. Y también lo hemos conversado con el ministro de Justicia para que él sepa. La reunión de bancada fue para eso. Nos juntamos con especialistas. Y luego con las otras bancadas.

—Y si se reúnen con las otras bancadas, ¿por qué no invitan al fujimorismo de una vez?

Porque le estamos planteando una alternativa. Hemos visto que inicialmente no había voluntad de diálogo. Ahora queremos llevarle una alternativa ya por escrito.

—Quizá se podría aprovechar esa concertación que se está dando para plantear, más allá de los cuatro temas del referéndum, una agenda completa de cambios institucionales, un ataque masivo para cambiar el país...

Yo sí estaría muy de acuerdo con esa postura, pero creo que hay que empezar con las reformas políticas y del sistema judicial, para que haya Estado de derecho. Y ahí yo planteé, por ejemplo, elegir al fiscal de la Nación de una manera similar a la elección del Tribunal Constitucional...

—Elegido por el Congreso…

Así es, con una terna o algo así. Hay que evaluarlo. No tengo la fórmula exacta.

—¿El fiscal Chávarry debe renunciar?

Lo que planteo es que el señor dé un paso al costado mientras se realizan las investigaciones. Para que los procesos sean más transparentes, limpios, con menos interferencia política. Porque hoy está en una postura poco legítima, no lo aceptan ni sus fiscales superiores.

—Ha dicho Ud. que Chávarry ha abierto investigación a Alfredo Thorne porque en realidad quiere ir por Vizcarra...

Es muy extraño que el día que la señora Fujimori dice que tiene que investigarse a los ministros de este gobierno y del gobierno anterior, refiriéndose al de Kuczynski, a las pocas horas él saca una acusación fiscal contra el señor Giuffra; después pronuncia un discurso amenazante –la verdad es que a mí me ha sorprendido que un fiscal amenace al gobierno con acusar a sus funcionarios y a los anteriores–; y entonces sale luego lo de Thorne, y en el Caso Chinchero, que ya había sido cerrado anteriormente por la fiscalía. Es una actitud política y no de defensa de la institucionalidad.

—¿No se justifica una apertura de investigación a Thorne?

¿Sobre la base de qué? ¿De que dijo que sería conveniente tener un proyecto para el bien del país o porque un señor quería chantajearlo grabándolo? Thorne no estaba negociando presupuestos, estaba diciéndole: “Oye, sería bueno para nosotros, para el país, que tengamos el proyecto, porque esa es una señal al mercado de que estamos generando los proyectos con cierta fluidez”. No había ninguna corrupción.

—Y en el caso de Giuffra, le parece que no se justifica tampoco una...

Mira, él está totalmente abierto a que lo investiguen porque lo que se ha mostrado de los audios es que se le hizo una celada, que trataron de mezclarlo con las conversaciones que tuvo otra persona, y él no habló de coimas ni cosas por el estilo. Nunca de nuestro lado hubo una instrucción de hacer algo sistémico ni ofrecer proyectos porque los proyectos tienen que estar con su número SNIP, tienen que tener una serie de requisitos para que podamos transferirles recursos, por lo menos sus expedientes técnicos listos, y ya la ley de presupuesto estaba aprobada… Entonces, ¿cómo podíamos ofrecer proyectos? Eso no es cierto.

—Regresando a la necesidad de un acuerdo, tenemos el tema de la meritocracia, por ejemplo, es decir, aplicar masivamente el régimen de la Ley de Servicio Civil al que el gobierno de PPK no le dio prioridad. Se perforó la ley en Essalud, en la reciente ley del trabajador judicial…

Sí, pero todo eso nosotros lo observamos. Y en el caso del servicio civil, yo le pedía a la gente de Servir que me ayudara a demostrar que se puede hacer. La ONP ya está lista, Senasa ya está lista, pero había cada disquisición administrativa, y todavía no podemos ver a la ONP graduándose.

—Pero eso también requiere un acuerdo político porque, si no, el Congreso puede terminar pasando todos los CAS a la 728 sin ninguna meritocracia...

Y yo estoy segura de que muchos funcionarios que estaban en CAS y que podían entrar al [régimen] 728 eran funcionarios muy buenos y que estarían logrando mejores salarios, con buenos beneficios y todo, si entraban en el proceso meritocrático. Como buenos funcionarios, bien pagados. Y además siempre evaluados.

—El Ejecutivo va a enviar dos o tres proyectos de ley sobre la reforma tributaria. Uno es la simplificación y unificación de regímenes tributarios en uno solo gradual y progresivo. ¿El Congreso lo va a aprobar?

También en eso tenemos que ponernos de acuerdo. Nosotros hemos tratado varias veces de persuadir a Fuerza Popular de que esto tiene que cambiar, que el RUS y el RER son mecanismos de evasión flagrantes. Mira, puede ser que hasta no paguen impuestos esos grupos que están más abajo, porque realmente son muy chiquitos. Pero no mantengamos esos regímenes porque sirven, por ejemplo, para poner a todas las empleadas de una peluquería como si fueran microempresas RER o RUS. Y la factura electrónica ayudaría mucho para esta simplificación.

—¿Y en el Congreso crees que eso va a pasar?

Cada vez que lo hemos querido ver en la Comisión de Economía no se ha podido. Espero que esta vez nos permitan hacerlo, igual que el tema de las exoneraciones ciegas en zonas de selva. Estuvo el gobernador de Loreto pidiendo que por favor cambiemos la exoneración tributaria que a él no le servía, que él prefería que hubiera un fondo para hacer infraestructura. Eso está en debate ahora en la Comisión de Economía y ya tenemos una región que quiere sumarse al modelo que se aplicó en la región San Martín.