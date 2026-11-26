En entrevista con El Comercio, en el marco del CADE Ejecutivos 2026, Araoz también criticó la actuación del canciller. " La prudencia es lo que siempre ha destacado a Torre Tagle desde su fundación y es lo que yo quisiera ver en Espá“, subrayó.

— De acuerdo con la última encuesta de Datum, la desaprobación de Keiko Fujimori pasó de 51% a 55% en el últimos. Y desde que inició su gobierno, hace cuatro meses, de 24% a 55%. Es decir, 31 puntos porcentuales de aumento. ¿Por qué cree que se da este desgaste tan acelerado?

Mira, yo creo que el gobierno todavía no ha calentado motores y hay un problema real: estamos enfrentado el fenómeno de El Niño y también un problema inflacionario que a todos nos molesta. Que suban los precios es algo que fastidia a la población y eso hace que la población comience a resistir [la figura presidencial] porque siente que su ingreso cae. No es un mal gobierno, pero la gente no comprende todavía que la aceleración de los precios no es algo provocado por el Ejecutivo, sino que viene de afuera. Las guerras han hecho que suba el precio del combustible y con ello también de los alimentos.

— ¿Y el factor de la seguridad??

También es un problema y todos los días vemos en la televisión noticias sobre situaciones que no son buenas. Entonces, creo que todavía no hay una comunicación clara de la estrategia sobre cómo se va a combatir la inseguridad. Sé que están dando muchas señales de enfrentar el tema con militares y cosas por el estilo, pero no me queda claro cuál es el modelo de inteligencia que se va a manejar para reducir los riesgos que representan las organizaciones criminales y para cuidar al ciudadano. Ya hemos escuchado muchas veces el aumento de las sanciones y las declaratorias de emergencia, y esto último no funciona.

— ¿Cuál es su balance de la administración de Fujimori? ¿Qué puntos debe corregir?

Hay un elemento de comunicación del Gabinete que no ha mostrado todavía una coherencia integral. Yo he estado en un par de Gabinetes en mi vida y creo que es importante la coherencia entre todo el equipo para manifestar la política pública que se va a hacer. A veces son tres o cuatro puntos, pero estos deben estar bien marcados. [Ellos han dicho] “vamos a combatir a la delincuencia y vamos a trabajar el tema de El Niño”, creo que están haciendo lo mejor que han podido dado lo que han recibido.

— Cuarto Poder reveló que las fallas técnicas en pantallas y grupos electrónicos fue advertida un día antes de la misa del Papa. Además, que las empresas contratadas no tenían experiencia para esta clase de eventos masivos. ¿El canciller debe dar un paso al costado antes de que el tema escale a una censura?

Esperemos que no nos lleven otra vez a este jueguito de censurar ministros, que es fatal y que le quita continuidad a la gestión. Creo que el señor Espá tiene que contestar al Congreso y es parte de la práctica habitual que tiene un ministro: lo convocan, lo interpelan y responde y debe responder con claridad qué es lo que ha pasado. El señor Espá debe empezar a tener un poquito más de prudencia en su comunicación política y dedicarse a enfocarse en este diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Que realmente entienda cuál es la política exterior peruana.

— El estilo del canciller Espá ha sido cuestionado por un exceso de protagonismo. ¿Cree que Torre Tagle requiere de un ministro de RR.EE. de carrera?

No necesariamente. Ha habido muy buenos ministros de Relaciones Exteriores que han sido personajes, abogados e independientes que vienen del mundo empresarial. Entonces, yo no cuestiono a la persona, sí critico ese estilo de comunicación [de Espá], porque Torre Tagle siempre ha sido prudente. Y si algo ha destacado a la política exterior peruana ha sido esa prudencia comunicacional. Y esto es mejor porque permite que sepamos establecer diálogo con otros países que nos ayuden a enriquecer las relaciones bilaterales y multilaterales. La prudencia es los que siempre ha destacado a Torre Tagle desde su fundación y es lo que yo quisiera ver en Espá. Creo que hay cosas que desentonan.

— El Reinfo vence el 31 de diciembre y ya los mineros informales se están movilizando en protesta. ¿Ve voluntad política en el Congreso para ponerle fin a este mecanismo usado por la minería ilegal?

El ministro Shinno ha pedido a la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados que, por lo menos, comiencen a elaborar el dictamen con respecto a la ley que él ha propuesto. La ley [MAPE] puede ser perfectible, pero por lo menos que comiencen el debate. Yo no veo eso, porque el grupo es presidido por la izquierda, por Juntos por el Perú. Y, básicamente, Juntos por el Perú tiene mucha influencia de parte de los mineros que están más pegados a la ilegalidad. Ni siquiera digo informalidad, sino la ilegalidad y eso sí me preocupa.

— El gobierno ha presentado un proyecto de Ley Mape, que incluye una disposición para que la OEFA, Osinergmin y Sunafil fiscalicen a las plantas de beneficio (que procesan oro y otros minerales). ¿Cómo evalúa esta iniciativa? ¿Representa un avance?

Es un avance, porque realmente el problema que tenemos en las platas de procesamiento- no todas, que sería exagerar, pero sí en varias- es que no tienen fiscalización y tiene que haber una fiscalización, que no sea de papel, sino una real. ¿Para qué? Para ver la trazabilidad de ese oro, que no sea un oro sacado de manera ilegal, dentro de zonas arqueológicas, en cuerpos de agua o en territorios que ya tienen propietarios.

— En el proyecto también se autoriza al Banco de la Nación a abrir cuentas de ahorros y corrientes a los mineros informales. Expertos advierten que este punto representa un riesgo y que faltan candados para evitar el lavado de activos...

Como cualquier ciudadano, los mineros informales o artesanales tienen que abrir cuentas en cualquier banco, pero bajo los criterios que hay en cualquier actividad financiera privada. Entonces, tiene que haber trazabilidad, tenemos que evitar que esto se use como una herramienta [para la ilegalidad] y terminen dañando al Banco de la Nación, que es un buen banco. Tenemos que estar seguros de que no haya lavado de activos. El Perú, que desea ser miembro de la OCDE, se ha comprometido a evitar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

— La propuesta del gobierno también plantea la coexistencia de dos regímenes para la pequeña minera y la artesanal. Uno ordinario, de carácter permanente para los formalizados, y un segundo denominado de “consolidación” para los inscritos en el Reinfo por dos años. ¿Es un Reinfo con otro nombre?

Me da la impresión de que sí, pero la idea es que solamente sea para un número acotado de miembros que se han inscrito y que estaban en un proceso de revisión. No creo que sea para todos porque había muchos [mineros] que ya había sido recortados [del Reinfo], creo que llegaban a ser como 30 mil, si no me equivoco. [Y el nuevo proceso de formalización] no debe ser de más de un año y medio, porque, de lo contrario, es prolongar la vida eterna del sistema.

— El Congreso bicameral solo ha aprobado dos normas en toda la legislatura. Una ha sido la ley de delegación de facultades y la otra la ley de presupuesto (que aún no es promulgada). ¿Qué mecanismos se requieren corregir para que aumente la producción legislativa?

Dos aclaraciones. Una es que yo sí quiero ver productividad legislativa de normas que corrijan problemas o fallas del sistema. Pero no que haya producción de leyes para crear de manera absurda instituciones públicas (universidades, entre otros), que eran meramente declaratorias. Antes había mucha producción legislativa, pero que no servía para nada e, inclusive era dañina. Entonces, hay que ser prudentes. Yo he sido congresista y me decían que tenía pocas leyes, pero tenía buenas leyes. Yo prefiero leyes de calidad que un exceso de leyes que no se necesitan. El Perú tiene demasiadas leyes, a veces algunas contradictorias, habría que limpiarlo.

Y, segundo, sí hay un elemento, hay que ponerse de acuerdo, no podemos estar en este jueguito de “yo te quito, yo te doy” entre los partidos políticos. Yo creo que ya es momento de que comiencen a desarrollar legislación que se debata técnicamente. Es muy importante el debate técnico, que inviten al sector privado para que escuchen y sepan cuáles son las cosas que son convenientes o no. Y el propio Ejecutivo debe lanzar iniciativas legislativas que sean revisadas con urgencia, se debe avanzar en una agenda de políticas públicas.

— Usted ha realizado el estudio “De la descentralización política a la integración económica del territorio” para la Universidad del Pacífico y el CADE 2026. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos?

Fue un trabajo que se realizó a pedido de CADE para usarlo como un documento de base para el desarrollo. Me tocó hacer un estudio para evaluar las oportunidades, los riesgos y las barreras que hay para el desarrollo de cuatro industrias: manufactura, pesca, agricultura y turismo en las regiones. Pero no solo eso, sino los compromisos que tendrían los sectores empresariales y lo que podemos solicitar a los sectores públicos para que ayude a solucionar esos temas [...] Hay una necesidad transversal: ordenamiento territorial. Hay un desorden en el tema de ordenamiento territorial que hace muy difícil las inversiones. Si uno quiere invertir en alguna región, te pueden cambiar las reglas: un día es un terreno rústico y al siguiente se vuelve rural, te cambian las reglas de juego con muy poca claridad, no hay un catastro claro para ver dónde desarrollarse. Entonces, todo el tema de ordenamiento territorial para el agro, para el turismo y para la manufactura, todo eso es relevante para poder estar seguros sobre cómo atenderlo.

— De cara al fenómeno de El Niño, ¿cuáles son las señales de alerta que han saltado en este estudio?

No nos enfocamos tanto en eso, pero sí al trabajo de la urgencia de prepararnos, por ejemplo, en el manejo del agua, sobre todo en el sector agrícola. En el tema de la pesca salieron algunos temas relevantes también. Uno de ellos ha sido “oye tenemos una economía no solamente industrial, sino también artesanal, de los barcos de manera, que han sido afectados de manera terrible”. Entonces, se debe ver la manera de evitar asfixiarlos tributariamente. Por ejemplo, cuando en este momento no han tenido forma de trabajar [...] Esperamos que se recupere este sector de la economía después de El Niño.