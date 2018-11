La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, aseveró esta mañana que los legisladores "están todos locos" si pretenden "acusar a todo el mundo de corrupto", en el marco del debate del informe final de la Comisión Lava Jato. Precisó, en esa línea, que esta situación paraliza la economía.

"Estamos locos los congresistas si comenzamos a parar la economía acusando a todo el mundo de corrupto porque alguna vez contrató con alguien que resultó ser corrupto. Si a todos los vamos a parar, el país se va a parar", sostuvo durante su intervención en el Pleno del Congreso.

La también parlamentaria de Peruanos por el Kambio cuestionó que el informe final de la comisión investigadora presidida por Rosa Bartra (Fuerza Popular) llegue a excesos como el de acusar a personas por hacer consultorías.

Explicó, en ese sentido, que un consultor no tiene porqué conocer "las acciones de sus contratantes".

"Uno como consultor no conoce las acciones de sus contratantes. ¿Cómo la vas a saber? ¿Vamos a llegar a ese extremo? ¿Realmente queremos hacerle ese daño a nuestro país? Ahora no se puede ser consultor porque también es pecado contratar con una empresa que uno no sabe que es corrupta", señaló.

Mercedes Araoz consideró que este tipo de "excesos" causan un "tremendo" perjuicio al país y advirtió que podría llevar "al cambio de modelo económico".

"Estamos llegando a un nivel de persecución y cacería de brujas que lo único que va a hacer es un daño tremendo al país y lo que va a llevar es al cambio de modelo económico como quieren algunos, tengamos cuidado en lo que hacemos", manifestó.

Tengamos cuidado con las acusaciones anticipadas que hacemos en las investigaciones. Hay muchos profesionales calificados y entidades responsables que hacían consultorías o contrataron con empresas, que no se sabía que eran corruptas.

— Mercedes Aráoz (@MecheAF) 7 de noviembre de 2018

Estamos llegando a un nivel de persecución que lo único que va hacer es un daño tremendo al país y esto solo va llevar al cambio de modelo económico que quieren algunos. ¿Queremos hacerle ese daño al país?

— Mercedes Aráoz (@MecheAF) 7 de noviembre de 2018

Similar postura tuvo el vocero del oficialismo Gilbert Violeta. El congresista lamentó que el documento final presentado por la Comisión Lava Jato, de la que fue integrante, acuse políticamente y tipifique presuntos delitos.

El legislador criticó que el informe carezca de "sugerencias para modificar los reglamentos de contratación" para que hechos de corrupción como los que ahí se señalan no vuelvan a ocurrir.