La vicepresidenta Mercedes Araoz aseveró que el jefe de Estado, Martín Vizcarra, "se equivocó" reuniéndose con Keiko Fujimori dos veces tras juramentar al cargo, como lo reveló la propia lideresa de Fuerza Popular en una entrevista.

"Yo advertí al presidente que venía a esta entrevista, y le digo sus errores, por ejemplo, ahorita le he dicho que se equivocó reuniéndose con Keiko y él me ha dicho que sí pues que se ha equivocado en no decirnos", sostuvo en el programa "Punto Final".

En esa línea, consideró que Fujimori Higuchi revela este hecho porque "pierde popularidad y se siente incómoda con las propuestas" del Ejecutivo.

"Ella pierde popularidad y se siente incómoda con las propuestas que está haciendo el presidente y no tiene ninguna propuesta a cambio, ya dada esa incomodidad ella revela esta información, lo que te demuestra que es una señora que usa las cosas para su provecho personal", explicó.

Como se recuerda, Keiko Fujimori, reveló que se reunió dos veces con el presidente Martín Vizcarra tras su juramentación. Dijo, en ese sentido, que le habría gustado que esas reuniones “sean públicas”.

“Sí, es verdad, hemos tenido dos reuniones, a mí me hubiesen gustado que sean públicas, entendí que él prefería mantener cierta privacidad”, declaró en "Agenda Política".

Al respecto, Araoz señaló que el pedido de que ambas reuniones "sean reservadas" fue de la lideresa de Fuerza Popular. Indicó que el mandatario "ha seguido un poco la tónica de esa reserva".

"Diría que hubo un pedido de reserva por el bien de la gobernabilidad me imagino también que el presidente quiso mantenerlo así", afirmó.

La también congresista de Peruanos por el Kambio (PpK) opinó que Fujimori Higuchi se muestra crítica con el Gobierno, porque busca ralentizar el debate de las propuestas de reforma, ya que "no le convienen".

"No le conviene porque vienen cambios importantes, de transparencia de los partidos políticos, de que el financiamiento sea claro, de que por ejemplo, hayan elecciones universales, internas, abiertas, claras y transparentes", manifestó.

Dijo que a su parecer Fuerza Popular buscaría blindar al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y al suspendido juez supremo César Hinostroza de los procesos de acusación constitucional en su contra.

Contrastó, en ese sentido, la actitud que tuvo la mayoría parlamentaria cuando quiso seguirle el mismo proceso al ex titular del Ministerio Público Pablo Sánchez.

Finalmente, al ser consultada respecto a Maximiliano Aguiar, asesor de comunicaciones del presidente, Araoz reveló que este se encuentra en Buenos Aires y que no participa en la definición de las políticas que el emprende el jefe del Estado.

"Este es un tema muy gracioso, porque un asesor de comunicaciones lo que hace, basicamente, es traducir los mensajes para que el pueblo los conozca, pero no define las políticas, las definiciones de políticas vienen del presidente y de su equipo, él no tiene nada que ver", precisó.