Araoz sobre Vizcarra: “No me ha hablado más desde que renuncié a la bancada"

La vicepresidenta Mercedes Araoz afirmó este domingo que no mantiene comunicación con el presidente Martín Vizcarra desde que presentó su renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) el pasado jueves 15 de agosto.

En entrevista con el diario "Trome", la también congresista indicó que su decisión de renunciar a la agrupación oficialista fue muy pensada y que desde ese día no conversa con el mandatario.

“No me ha hablado más formalmente desde que tomé la decisión de renunciar a la bancada, que fue una decisión muy pensada de mi parte. La traté de evitar hasta los últimos días, pero hace meses que estoy ya cansada de que ciertas personas hablen en mi nombre, diciendo que la bancada opina, cuando no opinamos igual”, señaló.

“[¿No se hablan?] No, ya no”, agregó Araoz.

La vicepresidenta aseguró que siempre fue amiga y se comportó de forma leal con Vizcarra, por lo que no entiende por qué este no le tiene confianza.

“Yo no entiendo por qué no me tiene confianza. Yo siempre fui su amiga y fui leal. Inclusive, por encima de las cosas que pasaron durante el camino entre el presidente Kuczynski y el presidente Vizcarra. Por el bien de mi país he sido leal, he actuado en defensa de los intereses que el gobierno planteaba”, refirió.

Además, consideró como un “atropello” el despido del periodista Carlos Paredes, quien cumplía funciones como asesor de su oficina en Palacio de Gobierno.

“Me parece un acto hasta de atropello, sobre todo atacando el lado más débil de la cuenta. O sea, yo puedo aguantar que digan ‘Bagua y cosas así’, pero lo que no, es que afecten a los trabajadores”, dijo.

Como se recuerda, Araoz solicitó, a través de un memorándum a la Subsecretaría General del Despacho Presidencial, que le precisen los motivos del despido de Paredes, quien fue retirado “sin justificación” de su despacho un día después de su renuncia a PpK.

-Adelanto de elecciones-

Mercedes Araoz también se refirió al proyecto de reforma constitucional propuesto por el Ejecutivo para adelantar las elecciones generales al 2020 y consideró que este será debatido en el Congreso cuando corresponda.

“[¿Qué pasará con el proyecto si no es debatido?] Yo no creo que no lo debata. Lo que pasa es que hay que reconocer los plazos que tiene el Congreso. El presidente tenía el derecho constitucional de mandar un proyecto de ley, pero también tienen que reconocerse los usos y modos que tiene el Congreso”, manifestó.