Mercedes Araoz: “Me es difícil volver a tener confianza” en el presidente

La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, afirmó que le será “difícil” volver a tener confianza en el presidente Martín Vizcarra. Agregó que el exgobernador regional de Moquegua le ofreció disculpas, en la reunión que tuvieron a mediados de la semana pasada, por no haberle informado sobre el proyecto para adelantar las elecciones generales.

“Me es difícil volver a tener confianza [en el presidente], la verdad me he es difícil, trataré de ver cómo resolver este tema y conversar. Yo se lo he dicho, no le he mentido y le he dicho “aquí ha habido un momento difícil en la relación de confianza porque no has confiando en mí, qué significa esto’”, dijo en el programa “Cuarto poder”.

La exprimera ministra consideró que existe una “ruptura”, pero remarcó que ella está a favor de que el mandatario concluya su mandato en julio de 2021.

“Esta es una ruptura muy dolorosa para mí, porque ha habido un momento en el que siento ‘no has confiado en mí y yo no confío tampoco [en Vizcarra], es evidente”, agregó.

Araoz Fernández indicó que ella sí le ha demostrado “lealtad” al gobierno, porque refirió que ella ha defendido la reforma política propuesta por el Ejecutivo.

“Me he fajado en la defensa de muchas de las iniciativas que tiene el gobierno en materia económica”, subrayó.

La también congresista señaló que “hasta ahora” no ha podido convencer a Vizcarra de que continúe hasta el 2021.

Agregó que el jefe de Estado le ha explicado que no existen “puntos de conciliación” con el Congreso para “establecer una agenda conjunta”.

“No estoy buscando” ser presidenta

Mercedes Araoz, además, dijo que no es fujimorista y negó que esté buscando “un partido”.

“Si me buscan para que yo busque una conversación con el presidente [Martín Vizcarra], eso sí yo lo haré”, expresó.

También opinó que no existe “ninguna razón objetiva” para que el Congreso vaque a Vizcarra.

Al ser consultada sobre si se siente capaz para ser presidenta, Mercedes Araoz respondió que “acepté el cargo de la vicepresidencia por algo, para poder trabajar y ayudar al país si es que eventualmente sucediera algo, pero no lo busco, no lo estoy buscando”.