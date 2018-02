La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, señaló que no ve hasta el momento pruebas de corrupción que impliquen a Pedro Pablo Kuczynski (PPK), incluyendo el recientemente difundido informe periodístico en el cual se señala que el ex socio del presidente, Gerardo Sepúlveda, visitó la PCM en el 2005.

"[Las visitas] pudieron haber sucedido, no estamos seguros. [El informe] no dice que [Gerardo Sepúlveda] lo visitó [a PPK]. Aparentemente estuvo tres horas en la PCM y el presidente no estaba", comentó Mercedes Aráoz en una entrevista a ATV.

La primera ministra recordó que en el 2005, cuando PPK era presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Alejandro Toledo, no había un registro claro y oficial de visitas. Sin embargo, añadió que unas visitas de Sepúlveda a la PCM no son pruebas de corrupción.

"No tiene nada que ver. Yo puedo haber recibido una visita personal [en la PCM] sin que eso signifique que hemos hablado de negocios que el señor Sepúlveda ha estado haciendo. Hay que tener cuidado. Además, esa información ya se había discutido en otros foros, en la Comisión Pari. No hay nada nuevo", manifestó Aráoz.

La también segunda vicepresidenta consideró que la oposición desde el Congreso está queriendo "poner el San Benito de corrupto" a alguien contra quien no tiene pruebas o antecedentes de este delito. "No hay pruebas, todas son sospechas [...] Hay que parar con esa actitud y hay que hacer reales investigaciones con seriedad y no acusar a todos los políticos de corruptos", concluyó.

Según el informe del programa "Cuarto poder", Gerardo Sepúlveda visitó la PCM en el 2005 en dos oportunidades, el 2 de setiembre por un plazo de tres horas, y el 5 de octubre. Según los reportes, el ex socio de PPK fue a visitar a María del Rocío Vesga Gatti, miembro del Gabinete de Asesores de la PCM, quien negó haberse reunido con el empresario chileno.

