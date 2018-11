La vicepresidenta Mercedes Araoz cuestionó la denuncia constitucional que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, presentó contra ella, el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, el legislador Carlos Bruce y otros debido al presunto caso de compra de votos para evitar la vacancia del otrora jefe de Estado.



"He tomado conocimiento de la denuncia constitucional de Pedro Chávarry. Solo confirma el uso político de la fiscalía. Es una acusación express, sin pruebas, sin respetar mi derecho a la defensa, no rendí manifestación. No me asustan los fiscales sicarios. Sí me preocupa el Perú", manifestó a través de Twitter.

He tomado conocimiento de la denuncia constitucional de @PedroChavarryV Sólo confirma el uso político de @FiscaliaPeru Es una acusación express, sin pruebas, sin respetar mi derecho a la defensa, no rendí manifestación. No me asustan los fiscales sicarios. Sí me preocupa el Perú. — Mercedes Aráoz (@MecheAF) 8 de noviembre de 2018

Según el documento presentado por el fiscal de la Nación ante el Congreso de la República, el ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski habría sido “instigador” de los presuntos delitos de cohecho activo genérico impropio y tráfico de influencias agravado en el marco del segundo proceso de vacancia en su contra llevado a cabo el mes de marzo.

Chávarry imputa a Araoz ser autora del presunto delito de cohecho activo genérico impropio en su calidad de ex presidenta del Consejo de Ministros. Ello porque "a través de terceras personas", según la denuncia, habría ofrecido a congresistas de la República reunirse con ella "para tratar el tema de la realización de obras públicas en sus respectivas regiones", ello en el marco de la segunda moción de vacancia presentada contra PPK en marzo.



También se le acusa de presunto tráfico de influencias agravado.

Otras personas incluidas en la denuncia son el ex ministro de Agricultura, José Arista; el suspendido legislador Bienvenido Ramírez y la parlamentaria Marita Herrera. Estos dos últimos son no agrupados y conformaban parte del bloque del también suspendido Kenji Fujimori.

En su denuncia constitucional, Chávarry hace referencia a las dos mociones de vacancia presentadas contra PPK, tanto la de diciembre (que finalmente no fue aprobada en el pleno), como la de marzo (que se frustró con la renuncia del ex mandatario).