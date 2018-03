La jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Araoz, cuestionó hoy la nueva moción de vacancia en contra del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), que cuenta con el respaldo de Fuerza Popular, y calificó de incomprensible esta pretensión, que refleja un ánimo de “venganza y revancha” de un sector de la oposición.

Araoz consideró que la destitución de PPK no se puede promover porque lo digan las encuestas, por el indulto humanitario dado al ex mandatario Alberto Fujimori o porque el fujimorismo perdió las elecciones, y pidió, en ese sentido, respetar el mandato constitucional para no desestabilizar el país.

“Es una historia incomprensible que refleja venganzas y revanchas que no permiten darle tranquilidad a la población (…). Si vamos a decidir sobre momentos, fotografías de las encuestas, estaríamos tomando decisiones erradas”, manifestó.

Araoz también sostuvo que la moción de vacancia contra PPK "refleja un deseo de desestabilizar este Gobierno y de ser una especie de golpe de Estado".



Según su opinión, ninguno de los argumentos planteados en este nuevo pedido de destitución tiene asidero para justificar una supuesta incapacidad moral permanente en el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.

Mercedes Araoz agregó que, más allá de lo dicho por Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht en el Perú, no existe una investigación en curso sobre presuntos aportes de la constructora brasilera a la embajadora en Reino Unido, Susana de la Puente, para la campaña electoral de PPK en el 2011.

En ese sentido, la primera ministra cuestionó que algunos políticos que son parte del Congreso de la República prioricen, con este nuevo intento de vacancia, sus intereses individuales y partidarios, colocándolos por encima del bien del país.

Tras expresar que confía en que no prosperará esta nueva pretensión, Mercedes Araoz dijo que fue un error confiar en que se podía trabajar con un Congreso de mayoría opositora.

“Hemos sido confiados en que podíamos trabajar con un Congreso que jugaba por los intereses del país. Quizás nuestra peor culpa es esa, confiar en los políticos que tienen intereses individuales”, expresó la alta funcionaria del Poder Ejecutivo.

Le respondió a Keiko Fujimori

Asimismo, Mercedes Araoz respondió a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien pidió que Kuczynski dé un paso al costado para cederle el cargo al primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, quien -en opinión de la hermana mayor de los Fujimori, le daría un mayor impulso al país.

La titular de la PCM opinó que resulta contradictorio que ahora el fujimorismo pida que Vizcarra asuma el poder, cuando meses atrás cuestionaban sus competencias para conducir el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cargo al que renunció en mayo del año pasado.

“Decía que era incapaz de manejar siquiera un ministerio, y que cómo iba a manejar un país, y ahora resulta que [Martín Vizcarra] es perfecto para eso, o sea, aquí hay algo de contradictorio. Quieren dividirnos, pero no lo van a lograr”, subrayó la también congresista oficialista.

Mercedes Araoz declaró en el Cercado de Lima, durante la supervisión de los servicios que ofrece el Centro de Asistencia Legal Gratuita (ALEGRA) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto al titular del sector, Enrique Mendoza.

Añadió que, si se usa como argumento que un 63% de la población pide la renuncia de Kuczynski, Keiko Fujimori también debería tomar en cuenta que el 70% del país la desaprueba y, por tanto, cederle el liderazgo de fujimorismo a su hermano Kenji, quien goza de mayor aprobación.