Araoz sobre pedido de prisión contra PPK: "Esto es un ensañamiento"

La vicepresidenta Mercedes Araoz consideró hoy que el Ministerio Público está actuando con ensañamiento en perjuicio del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Esto, al pedir que se revierta su arresto domiciliario por la prisión preventiva por considerar que infringió su régimen al realizar reuniones de carácter político. Entre las visitas que recibió están la de Araoz y otros congresistas como Carlos Bruce.

"Esto es un ensañamiento con una persona de 81 años que sufre una enfermedad cardíaca. Yo sí estoy muy afectada porque suena mal que justo dos días después que renunciamos a la bancada (Peruanos por el Kambio) ocurra esto", señaló Araoz ante la prensa.

La vicepresidenta y congresista dio estas declaraciones junto a Carlos Bruce luego de que se conociera que el fiscal José Domingo Pérez pidió al juez Jorge Chávez Támariz que se cambie el arresto domiciliario de PPK por prisión preventiva.

Según argumenta el fiscal, este recibió al menos nueve veces a Mercedes Araoz, dos a Bruce, y en tres ocasiones a Gilbert Violeta. La fiscalía también considera ilícitas las visitas que recibió de sus ex ministros Alfredo Thorne, Bruno Giuffra, Cayetana Aljovín, Claudia Cooper, Abel Salinas y Alfonso Grados.

"No han sido reuniones políticas. El presidente está totalmente alejado (de la política) y es tanto así que cuando me han preguntado por la opinión del expresidente PPK he dicho que no hace ninguna declaración política porque no puede y no va a hacerla. No he revelado mis conversaciones de carácter privado [...] Esto realmente suena a ensañamiento y maldad", acotó Mercedes Araoz.

La vicepresidenta destacó que PPK vive solo, alejado de su familia, y que ella realizó las visitas a su domicilio con una finalidad humanitaria.

"En la investigación no me voy a meter. Es un tema de la fiscalía. Consideramos que el señor PPK está cumpliendo adecuadamente con sus declaraciones. En eso no nos hemos metido jamás. En eso hemos sido muy respetuosos de la investigación de la fiscalía", concluyó la legisladora.